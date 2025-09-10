Umrl je dr. Albert Peter Fras

Umrl je zdravnik specialist prim. izr. prof. dr. Albert Peter Fras, ki je deloval na področju radioterapije in ginekologije. Med letoma 2000 in 2003 je vodil Onkološki inštitut Ljubljana, bil je tudi dolgoletni vodja skupine za zdravljenje ginekoloških tumorjev in eden izmed pionirjev multidisciplinarne obravnave.

Dr. Albert Peter Fras FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Njegovo poklicno življenje in delo je bilo vedno tesno povezano z onkologijo in Onkološkim inštitutom Ljubljana . Po diplomi na Medicinski fakulteti v Ljubljani 1966 je leta 1972 zaključil specializacijo iz radioterapije, leta 1979 pa še ginekologije. Doktoriral je na Medicinski fakulteti v Univerze v Ljubljani 1988, kjer je postal leta 2014 izredni profesor.

Leta 2012 je prejel naziv zaslužni gostujoči profesor na Medicinski fakulteti v Mariboru. Za posebne zasluge na področju zdravstva v širšem prostoru je leta 2002 prejel Zlato plaketo občine Ptuj in postal častni občan občine Podlehnik v Halozah, so zapisali na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Pomembno je zaznamoval razvoj slovenske onkološke ginekologije in radioterapije. Bil je tudi urednik in soavtor prvega sodobnega učbenika Onkologija iz leta 1994 in več drugih temeljnih onkoloških publikacij. Njegova osebna bibliografija obsega več kot 260 znanstvenih in poljudnih del. Bil je tudi mentor mlajšim generacijam, so še poudarili na inštitutu.