Umrl je Zlatko Jančič

Umrl je dr. Zlatko Jančič, profesor in raziskovalec, ki je pomembno zaznamoval razvoj tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, so sporočili s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV). Bil je predstojnik Oddelka za komunikologijo, prodekan, pedagog in raziskovalec. Rodil se je leta 1950 v Ljubljani.

Zlatko Jančič je bil eden vidnejših slovenskih strokovnjakov na področjih marketinga, tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. Predaval je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer je soustanovil študijski programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. »S svojim celostnim razumevanjem marketinga je pomembno prispeval k razvoju področja v slovenskem prostoru, tako z raziskovalnim delom kot z izobraževanjem in mentoriranjem študentov na dodiplomski, podiplomski in doktorski ravni,« so zapisali.

Njegovo delo je zaznamovalo proučevanje strateškega marketinga, družbene odgovornosti podjetij in vloge komuniciranja v sodobni družbi.