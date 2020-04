Umrl je Zvone Petek

Po dolgi in hudi bolezni je v 71. letu na svojem domu v Zürichu umrl novinar, dolgoletni predstavnik STO in Adrie Airways in slovenski častni konzul v Švici Zvone Petek.



Mladost je preživel v Kopru. Bil je med prvimi voditelji oddaj na Valu 202, s Tomažem Terčkom in Juretom Pengovom je bil med prvimi voditelj TV dnevnika na RTV Slovenija. Z Benom Hvala je oral prve TV oddaje v živo. Kot dopisnik TV Koper je poročal predvsem o pomorstvu in turizmu in že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja o varstvu okolja.



Leta 1982 je postal direktor Avditorija Portorož, kjer je bil glavni pobudnik številnih udarnih promocijskih akcij (100 let portoroškega turizma, postavitev srednjeveške tržnice Kaštel, svetovni folk festival in rally veteranov v Portorožu...) Leta 1985 je postal predstavnik Turistične zveze Jugoslavije v Zürichu, kasneje pa je tam delo nadaljeval kot predstavnik STO in Adrie Airways. Ko je začel, je bilo iz Züricha za Slovenijo pet letalskih poletov tedensko in 10.000 potnikov letno, pred nekaj leti pa končal z 20 poleti na teden in 100.000 potnikov na leto.



V mladih letih se je veliko ukvarjal tudi z glasbo in bil v šestdesetih letih član prve zasedbe ansambla Kalamari. Bil je tudi podpredsednik Turističnih novinarjev Slovenije, kasneje tudi predsednik zveze tujih turističnih predstavnikov v Švici. S turističnim posredovanjem in zastopanjem letalskih družb v Švici se je ukvarjal do zadnjega diha.