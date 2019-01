Umrl Justin Stanovnik, soustanovitelj Nove Slovenske zaveze  

V 91. letu starosti je umrl eden od ustanoviteljev Nove Slovenske zaveze in dolgoletni urednik revije Zaveza Justin Stanovnik, so danes sporočili iz Nove Slovenske zaveze. Bil je globok mislec slovenske in evropske zgodovine ter kulture s posebnim pogledom na »krizo slovenstva po boljševiški revoluciji«, kot je zapisal v podnaslov revije Zaveza.



Justin Stanovnik je bil profesor anglistike in klasične filologije. Ob ustanovitvi društva Nova Slovenska zaveza maja 1991 je prevzel skrb za društveno revijo Zaveza. V uvodnikih revije Zaveza je pisal o družbenih razmerah v Sloveniji.



Za svoje življenjsko delo je prejel tudi častno priznanje Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Za revijo Demokracija je več let občasno pisal kolumne.