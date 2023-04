V 91. letu starosti je v soboto umrl nekdanji minister za znanost in tehnologijo Lojze Marinček. Poleg vodenja ministrstva je njegovo življenje zaznamovalo predvsem znanstveno delo. Med drugim je bil sodelavec Biološkega inštituta Jovana Hadžija Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU).

Kot so sporočili iz ZRC SAZU, je bil leta 1932 rojeni Marinček znanstvenik, ki je s svojim delom bistveno pripomogel k poznavanju gozdne vegetacije Slovenije. Maturiral je leta 1951, osem let pozneje je diplomiral na gozdarskem oddelku Biotehniške fakultete v Ljubljani, leta 1976 pa je opravil doktorat na Univerzi v Beogradu.

Na biološkem inštitutu se je zaposlil leta 1973. Pozneje, v začetku 80. let, je Biološki inštitut Jovana Hadžija postal del ZRC SAZU. Tam je bil leta 1985 izvoljen v naziv znanstveni svetnik.

Leta 1997 je postal minister za znanost in tehnologijo v tretji vladi Janeza Drnovška, minister pa je ostal tudi pod naslednjo vlado Andreja Bajuka. Funkcijo je opravljal do konca leta 2000. V času od decembra 1998 do marca 1999 je kot minister s pooblastilom vodil tudi ministrstvo za obrambo. Upokojil se je leta 2001.

Njegovo osrednje raziskovalno področje so bile raziskave sinekologije, sinsistematike in sindinamike gozdnih združb Slovenije, sosednjih dežel in jugovzhodne Evrope. Enega od temeljnih rezultatov njegovega raziskovalnega dela predstavlja knjiga Bukovi gozdovi na Slovenskem iz leta 1987, so sporočili iz ZRC SAZU.