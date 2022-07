Umrl nekdanji veleposlanik Peter Toš

V 84. letu starosti je umrl Peter Toš, je STA izvedela iz družinskih krogov nekdanjega dolgoletnega veleposlanika. Toš je diplomatsko kariero začel kot jugoslovanski veleposlanik v Tanzaniji, v zadnjih letih pa je vodil klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov.

Toš se je rodil 29. junija 1939 v Celju, diplomatsko pot pa je začel kot jugoslovanski veleposlanik v Tanzaniji. Po razpadu Jugoslavije se je vrnil v Slovenijo, kjer je med drugim predsedoval mešani slovensko-hrvaški komisiji za ureditev vprašanj meje med novima državama. Kot slovenski diplomat je bil veleposlanik v Kairu in v Tel Avivu.

Leta 2002 mu je takratni predsednik Milan Kučan izročil zlati častni znak svobode Republike Slovenije za požrtvovalno delo v dobro slovenske države.

Zadnja leta se je Toš posvečal vodenju kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov, ki ga je, kot je za portal N1 dejal nekdanji slovenski veleposlanik v Pragi in Varšavi Zvone Dragan, pokonci držal vse do smrti. »Peter Toš je bil s srcem in dušo diplomat,« je dejal Dragan.

Ob deseti obletnici ustanovitve, ki jo je klub obeležil 2016, je Toš poudaril, da se Slovenija ne sme pridruževati članicam EU, ki »delujejo ksenofobno in razdiralno, ki svoje meje protipravno zapirajo in izražajo težnjo po vračanju v preteklo nacionalno samozadostnost.«