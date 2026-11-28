Po hudi bolezni je danes umrl Klemen Tičar, pevec in orgličar prvotne zasedbe Letečih potepuhov, ki ga je širše občinstvo poznalo predvsem po skladbah Bicikl in Pojem blues. Novico o smrti je sporočila njegova prijateljica in sodelavka, pisateljica Nina Kosmač. Po poročanju Siola je umrl v 65. letu starosti.

Njegovi glasbeni začetki segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. V intervjuju za portal Si21 avgusta lani se je spominjal najstniških nastopov s težkometalsko skupino Krom v ljubljanskih Križankah. S kitaristom Dejanom Došlom sta pozneje ubrala drugačno glasbeno smer: zgodovina Studia Činč beleži, da sta maja 1991 snemala pod imenom The Flying Drifters, ki sta ga nato poslovenila v Leteča potepuha. Iz teh začetkov se je razvila zasedba Leteči potepuhi.

Prelomnico je pomenil album Zguba časa in denarja, ki je leta 1995 izšel pri založbi Helidon. Na njem sta bili tudi skladbi Bicikl in Pojem blues. Tičar je na plošči pel in igral orglice, sodeloval pa je tudi kot avtor. Bibliografski zapis Narodne in univerzitetne knjižnice ga pri skladbi Pojem blues navaja kot avtorja, pri več drugih pesmih pa kot soavtorja.

Bicikl, hudomušna zgodba o rumenem kolesu, je postal najbolj prepoznavna uspešnica skupine. Tičar ji je dal glas, medtem ko je v založniškem katalogu kot avtor glasbe in besedila naveden Jožef Sečnik. Ob njem so prvenec posneli še Dejan Došlo na kitari, Sečnik na basu, Marko Ogrin na klaviaturah in Matjaž Ogrin na bobnih.

Ustvarjalno dejaven je ostal tudi zunaj glasbenih odrov. Lani se je pridružil dramski skupini Vžigalice pri Dnevnem centru aktivnosti za starejše Zalog v Ljubljani, kjer je sodeloval z Nino Kosmač. Ob njegovi smrti se ga je spomnila kot človeka z veliko domišljije, humorja in občutka za druge. »Imel je poseben dar za ustvarjanje, pa tudi za ljudi,« je zapisala v izjavi.

Njegovo pot poleg posnetkov Letečih potepuhov zaznamuje tudi iskanje novih ustvarjalnih sodelovanj. Ko so ga avgusta lani vprašali, kako bi opredelil umetnost oziroma umetniško izražanje, je odgovoril: »Poleteti kot sokol.«