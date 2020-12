Umrl Večerov urednik in novinar Srečko Niedorfer

V sredo je umrl nekdanji urednik in novinar časnika Večer Srečko Niedorfer, star 72 let. »Hvala za vse izjemne zgodbe Ec, zelo te bomo pogrešali,« so danes sporočili njegovi kolegi iz te časopisne hiše.



Kot so zapisali, je bil Srečko Niedorfer izjemen pisec, časnikar, soustvarjalec Večera in njegovih številnih edicij, prilog in dogodkov, kot so Večerovi pikniki.



»Odmeven, slogovno in sporočilno zelo prepoznaven, priljuden, hkrati pa izjemno duhovit kronist našega mesta, ki je pisanja o ljudeh in dogodkih v Mariboru, na Pohorju in okolici združil v nekaj imenitnih rubrikah... V zadnjih dveh letih in pol je bil, čeprav v pokoju, redni kolumnist priloge V soboto, kjer je s svojimi razmisleki, ki so nastajali na njegovem znamenitem balkonu nad

Dravo, nagovarjal iz rubrike Pogled iz penziona,« so navedli.



Po navedbah Večera je bil Srečko Niedorfer eden najbolj prepoznavnih obrazov Maribora ter avtentičnih novinarskih peres, ki so vztrajno in kritično popisovali velike in male zgodbe tega mesta.



Med drugim je za njim ostala knjiga Moja mala mestna rapsodija, v kateri so zbrani časnikarski zapisi, ki jih je objavljal v istoimenski rubriki v časniku Večer v letih 1993, 1994 in 1995.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: