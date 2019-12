Umrl večkratni kandidat za direktorja UKC Ljubljana

Izsek iz intervjuja z Zvonkom Hočevarjem iz leta 2016

Zdravniki smo del populacije, statistika bolezni in nesreč velja za celotno populacijo enako in nam ne prizanaša.Če celostno nisem sposoben poskrbeti zase, tudi drugim ne morem pomagati. Ko pregorim, je gotovo konec moje sposobnosti za pomoč drugemu.Spomnim se časov, ko sem kot kirurg delal brez predaha. Kot danes dojemam dogajanje, sem po svoje lahko hvaležen, da sem se poškodoval. Ker me je to prisililo, da sem izstopil iz samouničevalnega procesa. Tega takrat nisem niti opazil, kaj šele razumel.Treba bo preseči delitve in zamere. Ključ uspeha je v ljudeh, ki so to sposobni uresničevati, ne v briljantnih strategijah. Za razvitje visokozanesljive organizacije sta potrebna zavezujoče in predano vodenje in odgovornost za doseganje ciljev visoke kakovosti. Odnosi so posledica, ne vzrok organizacije. Da, urejeni odnosi so kazalnik zanesljive organizacije. Za tako imenovano ureditev odnosov moramo urediti organizacijo, in to urejanje je v vseh točkah mojega programa.