Umrla dolgoletna novinarka Zdenka Jagarinec

Po težki bolezni je danes umrla dolgoletna novinarka in urednica, v zadnjih letih pa predstavnica za stike z javnostmi Zdenka Jagarinec, so STA sporočili iz družinskih krogov.



Zdenka Jagarinec se je rodila leta 1959 v Ljubljani. Na takratni FSPN, danes Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, je diplomirala iz politologije, nato pa je delala kot novinarka, urednica in redaktorica v več medijskih hišah.



Novinarsko pot je začela na Radiu glas Ljubljane, v 90. letih pa jo je nadaljevala na Slovenski tiskovni agenciji, kjer je orala ledino kot prva urednica notranjepolitičnega uredništva nacionalne tiskovne agencije. Kasneje je med drugim delala na POP TV.



Zaposlena je bila tudi na uradu vlade za komuniciranje, ki ga je od leta 1999 do 2000 vodila kot direktorica. Kasneje je bila predstavnica za odnose z javnostmi stranke SMC, leta 2017 je postala vodja odnosov z javnostmi na ministrstvu za zdravje, nazadnje pa je bila zaposlena v uradu zagovornika načela enakosti.