Umrla Iva Pahor Martelanc, mama slovenskega predsednika

Umrla je, mama slovenskega predsednika. Preminila je po daljši bolezni v 83. letu starosti, novico pa je na instagramu potrdil slovenski predsednik.Borut Pahor je v preteklosti na instagramu že delil fotografije v mamini družbi. Pred mesecem dni je tako objavil skupno fotografijo za njen rojstni dan.»Danes ima mamica rojstni dan. Za darilo se je po nekaj mesecih vrnila iz bolnišnic. Borka in pol. Nekoč mi je zdravnik rekel, da naj bom 'pripravljen na vse',« je zapisal. »Trudil sem se biti pogumen in sem mu odvrnil 'da to žensko poznam že vse življenje in da naj bo na vse pripravljen tudi on'. Marsikaj pravijo o naših zdravnikih. A delajo tudi čudeže življenja. Hvala.«