Umrla je Anka Senčar, ena najuspešnejših slovenskih manekenk vseh časov

Včeraj se je iztekla življenjska pot ene najuspešnejših slovenskih in tudi jugoslovanskih manekenk vseh časov Anke Senčar, poročajo slovenski mediji. Po daljši bolezni se je poslovila v starosti 72 let.



Nekoč je bila najbolj iskan jugoslovanski fotomodel, ob tem znana tudi kot popotnica. Iz Slovenije se je preselila v Hurgado, v Egiptu pa ostala do leta 2015, ko jo je huda možganska kap priklenila na posteljo. Umrla je v domu upokojencev v rojstnih Trbovljah, kjer je živela v zadnjih letih.



Svojo pot je opisala v avtobiografiji To sem jaz, jaz sem Anka, zatem je o svojem življenju v Afriki izdala še knjigo Ankina moja Afrika.



Prvi jo je opazil modni fotograf Stane Jerko, za njen mednarodni preboj pa je bil pomemben slavni fotograf Gunnar Larsen, ki jo je povabil v Pariz, kjer se je pridružila skupini takrat najbolj iskanih manekenk in zaslovela tudi drugod po svetu. Ob Parizu je delovala v Milanu, Rimu, Londonu, New Yorku in drugod. Bila je obraz za svetovno znane znamke L'Oreal, Max factor, Roger Lamy, Stephanel, Ives Saint Laurent, Pierre Cardin, Nina Ricci in druge. Krasila je naslovnice revij, kot so Mode international, Elle ali Vogue.



Preizkusila se je tudi na filmskem platnu. Pod imenom Anka Auling je odigrala nekaj vlog, sodelovala je tudi s slovitim Federicom Fellinijem. Na začetku osemdesetih let se je umaknila iz modnega sveta in veliko potovala.