Umrla je dolgoletna Delova novinarka in urednica Silva Čeh

V 69. letu starosti nas je po težki bolezni zapustila dolgoletna novinarka in urednica Dela Silva Čeh.

V štirih desetletjih svojega dela je kot novinarka in urednica pustila pomemben pečat na področju gospodarskega novinarstva in tudi samega gospodarstva. V času sistemskih družbenih in gospodarskih sprememb v 90. letih prejšnjega stoletja je namreč na številnih področjih orala ledino in s svojimi analitičnimi prispevki osvetljevala mnoga zapletena strokovna vprašanja, hkrati pa je bralcem na poljuden način pomagala pri razumevanju sprememb gospodarskega sistema in tudi poti in stranpoti slovenske tranzicije.

Njeni novinarski začetki segajo na radio, 1984 pa se je zaposlila pri reviji Obrtnik, kjer je pokrivala različne obrtniške teme. Nato je leta 1987 dobila službo v gospodarski redakciji Dela, kjer se je postopoma specializirala za področje privatizacije in v začetku 90. let prejšnjega stoletja postala ena največjih avtoritet na tem področju. Odkrivala je tudi zlorabe, zgodbe divjega lastninjenja in pa razloge za nastanek znamenite privatizacijske luknje.

Leta 1996 je nato pod okriljem Dela zasnovala brezplačni mesečni časopis Slovenski delničar in postala tudi njegova urednica. S časopisom, ki je vsak mesec prispel v nabiralnike vseh gospodinjstev po državi, je finančno opismenjevala bralce in odgovarjala na vprašanja, s katerimi so se v času lastninjenja družbene lastnine soočali mnogi. Nekaj let kasneje se je vrnila v gospodarsko redakcijo Dela, zadnja leta pred upokojitvijo pa je urejala strani Generacija+, ki je bila v časopisu Delo namenjena zlasti starejšim bralcem.

Bila je tudi družbeno angažirana, med drugim je bila tudi predsednica sindikata novinarjev Dela in predsednica sveta delavcev Dela.