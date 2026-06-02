Umrla je Dušica Herman

V 80. letu je umrla nekdanja direktorica Slovenske tiskovne agencije (STA) Dušica Herman, so potrdili v njenem družinskem krogu. Dušica Herman, tedaj Jurman, je nacionalno tiskovno agencijo vodila v letih 1993 in 1994.

Dušica Herman, tedaj Jurman, je bila prva ženska na čelu nacionalne tiskovne agencije. FOTO: arhiv Gorenjskega glasa

Aprila 1993 je skupščina družbenikov STA kot prvo žensko na čelo junija 1991 ustanovljene agencije imenovala Dušico Jurman. Hkrati je za glavnega in odgovornega urednika imenovala Tadeja Labernika, ki je nato STA kot direktor vodil od novembra 1994 do novembra 2001.

Pred prihodom na STA je Dušica Herman vodila lokalno radijsko postajo Radio Žiri.