Umrla je Gordana Petek Ivandić

Gordana Petek Ivandić je bila ena od soustvarjalk sodobnega slovenskega oglaševanja, so sporočili iz Slovenske oglaševalske zbornice. S svojim delom je prispevala k razvoju stroke, njenih festivalov in pravil odgovornega oglaševanja.

Poklicno je bila povezana z Belinko. Za dolgoletno uspešno promoviranje njene blagovne znamke in širši prispevek k oglaševanju je leta 2006 prejela stanovsko priznanje Oglaševalska osebnost. Leta 2000 je predsedovala Slovenskemu oglaševalskemu festivalu (SOF), bila pa je tudi ena od začetnic mednarodnega kreativnega festivala Zlati boben.

Pomemben del njenega delovanja je bilo uveljavljanje strokovnih in etičnih standardov. Predsedovala je Oglaševalskemu razsodišču in sodelovala pri pripravi Slovenskega oglaševalskega kodeksa. V zbornici so ob slovesu poudarili njeno zavzemanje za sodelovanje znotraj stroke ter odgovornost oglaševanja do ljudi in družbe.