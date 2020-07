Preberite portret tedna, ki ga je o Heleni Žigon spisal Boštjan Videmšek .

Življenje, ki teče. Dobesedno.

V 92. letu starosti je umrla slovenska tekačica. V slovo so ji nekaj besed pri zavarovalnici Vzajemna zapisali na družbenem omrežju facebook: »Bila je naš vzor, z velikim občudovanjem in spoštovanjem smo spremljali njene tekaške podvige. Ponosni smo bili, da je bila tudi del naše tekaške družine – vlivala nam je pogum, samozavest in motivacijo. Hvala za vso pozitivno energijo in spodbudo. V mislih bo vedno z nami. Iskreno sožalje njeni družini in vsem žalujočim.«Leta 1945, ko je bila stara 17 let, je na poti domov iz službe videla kros v ljubljanskem Tivoliju, se ga udeležila in zmagala. Tudi v pozni starosti je sodelovala na vseh pomembnejših maratonih. Najbolj znana je njena udeležba na vseh ljubljanskih maratonih in na 1. Istrskem maratonu, na katerem je na svoj 86. rojstni dan pretekla 21 kilometrov polmaratona.