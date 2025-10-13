  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    Dr. Milena Špela Kristan je ljubila gore. FOTO: Igor Mali
    Galerija
    Dr. Milena Špela Kristan je ljubila gore. FOTO: Igor Mali
    M. B.
    13. 10. 2025 | 16:59
    13. 10. 2025 | 17:04
    1:36
    A+A-

    Umrla je zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan. Leta 1945 rojena zdravnica in ljubiteljica gora je bila znana tudi po ustanovitvi ambulante v odročnem kraju Chialsi v Nepalu. 

    FOTO: Igor Mali
    FOTO: Igor Mali
    Kot zagreta gornica je že od leta 1972 je pogosto obiskovala Nepal. Sprva je pomagala zdravniku Damijanu Mešku pri oskrbi ozeblih članov odprave na Makalu, nato pa opravila številne trekinge, na katerih je pomagala kot zdravnica. Kot je dejala v intervjuju za Slovenske novice, je vzljubila Nepal in spletla prijateljstva z domačini. 

    Po tem, ko je 2010 na trekingu zbolela in so zanjo dva meseca in pol skrbeli budistični menihi in nune v himalajskem samostanu, se je odločila, da se Nepalcem oddolži.

    Ambulanta v Nepalu. FOTO: osebni arhiv
    Ambulanta v Nepalu. FOTO: osebni arhiv

    Skupaj s humanitarnim društvom Bejž če uejdeš je leta 2012 zgradila ambulanto, ki jo je v veliki meri financirala iz lastnih sredstev.  »V to sem vložila vse prihranke, ki so bili namenjeni za mojo pokojnino, pa mi zdaj nič ne manjka,« je opisala v intervjuju. Od leta 2013 do 2019 je tam tudi redno po tri mesece na leto brezplačno zdravila domačine. 

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Nedelo
    Intervju

    Viki Grošelj: Najbolj miren sem, ko imam rezervirano vozovnico za Nepal

    Alpinist Viki Grošelj je pri 72 letih še vedno polno zaposlen, njegove najljubše poti pa ga po številnih obiskih Himalaje še vedno najraje vodijo v Nepal.
    Urša Izgoršek 25. 8. 2024 | 08:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Alpinizem

    Slovenska alpinista v Nepalu preplezala prvenstveno smer

    Prvenstvena smer je prava kombinacija tehnične zahtevnosti in plezanja na veliki višini, veter in mraz pa sta izkušnjo naredila zares himalajsko.
    4. 11. 2021 | 10:30
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Antropolog v Nepalu

    Maoisti so postali nabiralci gob

    Antropolog Matjaž Pinter je več let preživel v odročnih delih Nepala, kjer je raziskoval življenje nekdanjih maoističnih gverilcev in posnel štiri filme.
    Mirt Bezlaj 14. 8. 2021 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Alpinizem

    Učiteljica, ki je Everest osvojila v 25 urah in 50 minutah

    Iz baznega tabora je vrh najvišje gore na svetu dosegla v 25 urah in 50 minutah. Prejšnji rekord nepalske alpinistke iz leta 2017 je »podrla« za dobrih 12 ur.
    30. 5. 2021 | 17:58
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Milena Špela KristanzdravnicaNepal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Poročila s fronte niso optimistična

    Branilcem grozi, da jih bodo pri Pokrovsku stisnili v obroč.
    Boris Čibej 13. 10. 2025 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Ogrevanje

    S kurilno sezono se zrak poslabša, težava je kurjenje lesa

    Les je obnovljivo gorivo in strateški vir, a treba bo doseči cilje nove direktive o kakovosti zraka.
    Borut Tavčar 13. 10. 2025 | 17:26
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Teden po gorski nesreči izgubila boj za življenje

    V soboto so morali reševati ženski, ki ju je ujela tema, v nedeljo ponesrečenca.
    13. 10. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenega za spolni napad na mladoletnika išče tudi italijanska policija

    Za pobeglo osebo so izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP).
    13. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

    Nekdanji francoski predsednik je dobil datum, kdaj bo začel prestajati kazen.
    13. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Gore

    Teden po gorski nesreči izgubila boj za življenje

    V soboto so morali reševati ženski, ki ju je ujela tema, v nedeljo ponesrečenca.
    13. 10. 2025 | 17:20
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    PU Nova Gorica

    Osumljenega za spolni napad na mladoletnika išče tudi italijanska policija

    Za pobeglo osebo so izdali tiralico, mednarodno tiralico in evropski nalog za prijetje in predajo (ENPP).
    13. 10. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Francija

    Izvedel, kdaj bo z visoko dvignjeno glavo moral v zapor

    Nekdanji francoski predsednik je dobil datum, kdaj bo začel prestajati kazen.
    13. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sistem SPOT, celovita podpora na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo