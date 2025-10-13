Umrla je Milena Špela Kristan

Galerija
Neomejen dostop | že od 14,99€
Umrla je zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan. Leta 1945 rojena zdravnica in ljubiteljica gora je bila znana tudi po ustanovitvi ambulante v odročnem kraju Chialsi v Nepalu.
Po tem, ko je 2010 na trekingu zbolela in so zanjo dva meseca in pol skrbeli budistični menihi in nune v himalajskem samostanu, se je odločila, da se Nepalcem oddolži.
Skupaj s humanitarnim društvom Bejž če uejdeš je leta 2012 zgradila ambulanto, ki jo je v veliki meri financirala iz lastnih sredstev. »V to sem vložila vse prihranke, ki so bili namenjeni za mojo pokojnino, pa mi zdaj nič ne manjka,« je opisala v intervjuju. Od leta 2013 do 2019 je tam tudi redno po tri mesece na leto brezplačno zdravila domačine.
Komentarji