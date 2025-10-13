Umrla je Milena Špela Kristan

Umrla je zdravnica in članica Gorskih reševalcev Milena Špela Kristan. Leta 1945 rojena zdravnica in ljubiteljica gora je bila znana tudi po ustanovitvi ambulante v odročnem kraju Chialsi v Nepalu.

FOTO: Igor Mali

Kot zagreta gornica je že od leta 1972 je pogosto obiskovala Nepal. Sprva je pomagala zdravnikupri oskrbi ozeblih članov odprave na Makalu, nato pa opravila številne trekinge, na katerih je pomagala kot zdravnica. Kot je dejala v intervjuju za Slovenske novice , je vzljubila Nepal in spletla prijateljstva z domačini.

Po tem, ko je 2010 na trekingu zbolela in so zanjo dva meseca in pol skrbeli budistični menihi in nune v himalajskem samostanu, se je odločila, da se Nepalcem oddolži.

Ambulanta v Nepalu. FOTO: osebni arhiv

Skupaj s humanitarnim društvom Bejž če uejdeš je leta 2012 zgradila ambulanto, ki jo je v veliki meri financirala iz lastnih sredstev. »V to sem vložila vse prihranke, ki so bili namenjeni za mojo pokojnino, pa mi zdaj nič ne manjka,« je opisala v intervjuju. Od leta 2013 do 2019 je tam tudi redno po tri mesece na leto brezplačno zdravila domačine.