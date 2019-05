Umrla je Mojca Senčar

Za detabuizacijo in zgodnje odkrivanje raka

V zadnjem času je Senčarjeva še posebej glasno opozarjala na pomen paliativne oskrbe in urejanja področja evtanazije in učila, kako se soočiti s strahom in pogledati smrti v oči, ko se čas izteka. FOTO: Matej Družnik/Delo

Iz Združenja Europa Donna Slovenija so danes sporočili, da je umrla, zdravnica, ki je do upokojitve delala na ljubljanskem onkološkem inštitutu, kot ozdravljena bolnica z rakom na dojki pa je kasneje prevzela vodenje organizacije Europa Donna, ki pomaga bolnicam s to boleznijo.»Bila je prepoznavni obraz združenja, ki je tudi zaradi nje postalo ugledna organizacija civilne družbe in pomemben glas žensk z rakom. Poznali smo jo kot zdravnico, primarijko, anesteziologinjo, toplo žensko, ki je vedno priskočila na pomoč bolnicam in njihovim svojcem, in neutrudno borko za pravice bolnikov,« so zapisali iz Europa Donna.Senčarjeva, ki bi letos dopolnila osemdeset let, je za rakom zbolela kmalu po svojem štiridesetem letu. Po tem, ko je raka prvič premagala, pa se ji je 33 let po prvi diagnozi bolezen ponovila.Po upokojitvi je Senčarjeva, kot že omenjeno, življenje posvetila detabuiziranju raka, osveščanju o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka ter zagovorništva bolnikov. Borila se je za enake možnosti zgodnjega odkrivanja in celostnega zdravljena za vse ženske po Sloveniji in opozarjala na pomen medsebojnega spoštovanja in sodelovanja med zdravniki, odločevalci in civilno družbo. Bolnicam in njihovim svojcem je bila ves ta čas na voljo za osebne razgovore in svetovanje po telefonu, jim dajal upanja ter jim pomagala pri odločitvah povezanih s soočanjem z boleznijo in zdravljenjem.Pri 73 letih, 33 let po prvi diagnozi se je bolezen vrnila. A Senčerjeva je, kot so jo opisali v Europa Donna, ostala optimistka in nadaljevala s svojim delom, pozitivnim pogledom na življenje in z veliko življenjske energije. Še naprej je pomagala številnim ženskam, čeprav se je sama spopadala s svojo bitko za življenje, z agresivnim zdravljenjem in soočanjem z lastno minljivostjo. V zadnjem času je še posebej glasno opozarjala na pomen paliativne oskrbe in urejanja področja evtanazije in učila, kako se soočiti s strahom in pogledati smrti v oči, ko se čas izteka.Kot so še zapisali, si je Mojca Senčar želela, da se je spominjamo s pozitivnim pogledom na življenje in skrbjo za svoje zdravje, saj je vedno poudarjala, da smo v prvi vrsti sami odgovorni za svoje zdravje