Umrla je novinarka Dragica Korade

Maribor – Ponoči je po dolgi in hudi bolezni v sedeminpetdesetem letu starosti umrla Večerova novinarka, kolumnistka in urednica Dragica Korade.



Novinarsko se je začela uveljavljati že kot študentka v Katedri, pozneje je pisala v Delovi hiši za Teleks, Jano in za Delo, pisala je tudi kolumne za Mladino, od leta 1986 pa je bila zaposlena na Večeru. Nazadnje je bila urednica Večerove priloge V soboto. S svojo kritičnostjo in pronicljivostjo si je leta 2011 prislužila nagrado Društva novinarjev Slovenije za izjemne dosežke, zadnji dve leti pa zaradi bolezni ni več pisala.