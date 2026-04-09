Umrla je Petra Kersnič

V 76. letu starosti je umrla Petra Kersnič, medicinska sestra, političarka in nekdanja državna svetnica. V državni svet Republike Slovenije je bila, kot predstavnica negospodarskih dejavnosti, izvoljena v leta 1997 in v njem ostala dva mandata, do leta 2007.

Petra Kersnič FOTO: Igor Zaplatil

V času študija na Višji šoli za zdravstvene delavce se je zaposlila na ginekološki kliniki, kjer je delovala 23 let. Vzpostavila je sistem nadzora nad hospitalno higieno ter uveljavljala sodobna načela preprečevanja bolnišničnih okužb pri vsakdanjem delu medicinskih sester.

Zaradi svojih organizacijskih sposobnosti in prizadevanj za razvoj stroke je kasneje prevzela tudi delo generalne sekretarke zbornice zdravstvene nege Slovenije. Za svoje strokovno in predano delo v njenem okviru je ob 30-letnici zborničnega delovanja in 95-letnici organiziranega delovanja medicinskih sester prejela jubilejno priznanje.

V državnem svetu je poudarjala pomen stroke zdravstvene in babiške nege ter podajala pobude in predloge za izboljšave zakonodaje na področju zdravstva. V obeh mandatih je opravljala funkcijo predsednice mandatno-imunitetne komisije državnega sveta ter bila članica Komisije za družbene dejavnosti.