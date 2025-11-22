Umrla je prva miss samostojne Slovenije Nataša Kozlan Abram

Pri 50-ih je umrla Nataša Kozlan, nekoč Nataša Abram, prva miss v samostojni Sloveniji, je na Facebooku sporočil televizijec Iztok Gartner. Kot izhaja iz njenih javnih objav, se je že kar nekaj časa borila z rakom.

Nataša Kozlan je na izboru zmagala leta 1992, na prvem izboru v samostojni Sloveniji, stara 17 let.

Nataša Kozlan Abram v mladosti. FOTO: Facebook Profil

»Nataša ni bila samo prva miss samostojne Slovenije, bila je eden tistih obrazov, ki jih ljudje ne pozabijo, ker je nosila svojo lepoto z neverjetno skromnostjo. Bila je simbol nekega časa, ko smo verjeli, da lahko v tej državi nastane nekaj novega, čistega, lepšega. Hkrati je bila ženska, ki je daleč od kamer in žarometov živela tiho, toplo in srčno življenje, z izjemno sposobnostjo, da je dvigovala druge, četudi je sama padala,« je zapisal in dodal, da se je tudi, ko je zbolela za rakom »borila kot levinja.«

Nataša Kozlan Abram je tudi mama dveh otrok.

Z boleznijo se bori tudi znana slovenska igralka. O njej je tudi javno spregovorila.

Kot je zapisala njena prijateljica: »V vseh teh dolgih letih boja z boleznimi si ostala borka. Tako ponosna sem bila nate. Nisi se predajala, živela si za svoja otroka, ki sta v najbolj občutljivih letih in se borila, da bi premagala vse te zahrbtne bolezni, ki so ti jemale moč. Prva Miss Slovenije s srcem velikim kot vesolje.«

Da se je borila z rakom, ni bila skrivnost, a v intervju naj ne bi želela privoliti. FOTO: Facebook profil

Nataša Abram je bila prva miss Slovenije, ki je odšla na svetovni izbor. Zmagovalka leta 1991 Teja Skarza se ga zaradi zapletov na letališču ni udeležila. Nataša Abram je leta 1992 kot prva predstavljala našo državo tako tudi na svetovnem izboru, ki je tistega leta potekal v Južni Afriki.