Umrla je Uči Osredkar, slovenska inženirka kemije, ki se je rodila 1927 v Kredu pri Kobaridu. Stara je bila 99 let.

Uči Osredkar, rojena Fajgelj, je leta 1955 diplomira na ljubljanski Tehniški fakulteti in 1977 doktorirala iz kemije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani.

V letih 1946-1967 je bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije, nato na Kemijskem inštitutu Boris Kidrič v Ljubljani, kjer je bila od leta 1983 raziskovalna svetnica. Med letoma 1981 in 1989 je vodila oddelek za kemijo in tehnologijo polimerov, poroča portal Slovenska biografija.

FOTO: Mavric Pivk

Objavila je več znanstvenih in strokovnih člankov. Izvoljena je bila za častno članico Zveze inženirjev in tehnikov SFRJ in Slovenije. Njena bibliografija obsega kar 123 zapisov.

Leta 1989 je s soavtorji prejela Nagrado Sklada Borisa Kidriča za pomembne dosežke na področju raziskave mehanizma nastanka in strukture polikondenzatov.