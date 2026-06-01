Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk v energetskem sektorju. Poslovila se je v 53. letu starosti po hudi bolezni. Leta 2015 je prevzela vodenje slovenske podružnice družbe OMV in postala edina ženska med generalnimi direktorji držav, v katerih je imel OMV svojo prodajno mrežo. Kot vodja prodaje je delovala tudi v Zavarovalnici Sava.

Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, spodbujala mentorstvo, izobraževanje ter ukrepe za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Verjela je, da so ženske pogosto bolj povezovalne in karizmatične voditeljice, uspešno vodenje pa je povezovala predvsem s spoštovanjem sodelavcev, zaupanjem in trdim delom. Pod njenim vodstvom je OMV Slovenija prejel priznanje Združenja Manager za menedžerkam prijazno podjetje.

Leta 2022 je postala glavna direktorica Geoplina, od aprila 2024 pa je delovala kot glavna direktorica za zasebne in poslovne uporabnike v družbi A1 Slovenija. Posebno pozornost je namenjala digitalni preobrazbi in kibernetski varnosti podjetij.

Opozarjala je, da je kibernetska varnost postala skupna odgovornost posameznikov, podjetij in države, ter poudarjala, da je vlaganje v zaščito informacijskih sistemov bistveno za dolgoročno uspešnost in odpornost gospodarstva.

Ob tem je bila dejavna v več poslovnih združenjih. Med drugim je bila članica upravnega odbora evropskega združenja podjetij in organizacij iz plinskega sektorja EuroGas s sedežem v Bruslju, članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije ter predsednica upravnega odbora Nacionalnega naftno-plinskega komiteja Slovenije.

Za svoje delo je prejela tudi priznanje Artemida, s katerim Združenje Manager izpostavlja vlogo menedžerk pri ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju.

Delovala je tudi v športu. Leta 2018 se je na povabilo tedanjega predsednika Franja Bobinca pridružila tudi predsedstvu Rokometne zveze Slovenije. »Kot ugledna predstavnica gospodarstva je s svojim znanjem postala eden podpornih stebrov krovne organizacije,« so navedli v zvezi.

Vlogo in poslanstvo je po njihovih besedah nadaljevala tudi v trenutnem mandatu pod vodstvom predsednika Bora Rozmana. »S svojimi bogatimi izkušnjami je soustvarjala pogoje za razvoj tako klubskega kot reprezentančnega rokometa,« so dodali.