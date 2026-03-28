Umrla najstarejša Slovenka

V 110. letu starosti je umrla Marija Žekš, najstarejša prebivalka Slovenije v zadnjih 20 mesecih. Veljala je za simbol skromnega življenja, delavnosti in močnih družinskih vrednot. Umrla je v Splošni bolnišnici Murska Sobota na materinski dan, stara 109 let in 225 dni, poročajo Slovenske novice.

Rodila se je leta 1916 v Dreveniku pri Rogaški Slatini. Otroška leta je preživela pri teti, rejnici v Mariboru, saj so ji starši umrli. Zaposlila se je v tekstilni tovarni, leta 1939 pa se je poročila z Alojzom Žekšem iz Pečarovcev v Prekmurju. V zakonu sta se jima rodila hči Olga in sin Mirko. Zaposlena je bila v osnovni šoli kot kuharica in snažilka. Učence je imela zelo rada in jim je bila kot druga mama, so radi povedali. Delala je kot kuharica in čistilka v osnovni šoli ter pomagala možu pri krojaštvu, zaradi česar so jo domačini poznali kot »Šnajdrova Micka«.

V domu starejših občanov Ljutomer je preživela skoraj 15 let. V domu so ji ob 109. letu pripravili slavje, o njej pa zapisali: »V našem domu stanuje izjemna gospa, to je gospa Marija Žekš. Včeraj je praznovala 109. rojstni dan in velja za najstarejšo Slovenko. Skupaj s hčerko Olgo in vnukinjo Romano smo ji ob izjemno častitljivem osebnem prazniku iskreno čestitali in ji zaželeli čim boljšega počutja. S svojo delavnostjo, skrbnostjo, potrpežljivostjo in skromnostjo izkazuje veličino slovenskih mater, ki so navdih in moralna opora vsem nam ...«