Unescov center za umetno inteligenco dobil sedež v Ljubljani

Prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem Unesca bo – predvidoma v začetku prihodnjega leta – dobil sedež v Ljubljani, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Odločitev je danes potrdila Unescova generalna konferenca v Parizu.



Center se bo ukvarjal z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence, so še zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence bo zagotavljal tudi javno-politično podporo pri snovanju usmeritev in akcijskih načrtov. Vladam, organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih.



Več držav in mednarodnih organizacij je že izrazilo zanimanje za sodelovanje.