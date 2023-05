Univerza na Primorskem ima novo staro rektorico

»Trudila se bom, da bomo delali dobro še naprej,« je po razglasitvi rezultatov volitev povedala nova stara rektorica dr. Klavdija Kutnar, ki bo Univerzo na Primorskem (UP) vodila še en štiriletni mandat. V tekmi z izzivalcem dr. Matjažem Novakom, profesorjem na Fakulteti za management, je prejela slabih 63 odstotkov podpore. Rezultati so sicer neuradni, dokler jih ne potrdi univerzitetni senat.

Kljub današnjim volitvam pa se Kutnarjevi trenutni mandat izteče šele 23. novembra. Volilno pravico na UP imajo visokošolski učitelji in sodelavci, raziskovalci, študentje in drugi univerzitetni delavci, pri čemer so njihovi glasovi v skladu z zakonom o visokem šolstvu različno uteženi. Tako učiteljev kot drugih zaposlenih na univerzi se je volitev udeležilo več kot 80 odstotkov, študentov pa zgolj nekaj čez šest odstotkov.

Kutnarjeva je v predvolilni predstavitvi med svojimi dosežki izpostavila 12-odstotno rast števila študentov (na več kot 5700 v zadnjem študijskem letu), pri tem se je najbolj povečal delež tujih študentov, ki trenutno predstavljajo skoraj 20 odstotkov vseh. Prevladujejo študentje iz držav - nekdanjih jugoslovanskih republik, ki še niso v Evropski uniji. Univerza je pod njenim vodstvom povečala število postelj v študentskih domovih za več kot 100, prihodke pa zvišala za 36 odstotkov – na skoraj 40 milijonov evrov. Med pomembnejšimi naložbami je bila obnova kompleksa bivše koprske srednje tehniške šole in pogorelega univerzitetnega stolpiča v izolskih Livadah, nakup dela stavbe na koprskem Titovem trgu in prostorov za študentska domova Barka in Prisoje, ureditev univerzitetne knjižnice, prevzem Akvarija Piran ter priprava projekta za izgradnjo fakultete za zdravje v Izoli in dolgoročno obnove Servitskega samostana v Kopru. Rektorica v novem mandatu obljublja še 500 novih študentskih postelj, nadaljevanje sodelovanja znotraj evropskih univerzitetnih mrež ter vzpostavitev vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa – gibanja za trajnostno gradnjo z lesom.

UP, ki je najmlajša javna univerza (po ljubljanski in mariborski), so pred Klavdijo Kutnar vodili dr. Lucija Čok, dr. Rado Bohinc in dr. Dragan Marušič. Sedanja rektorica je, že preden je Marušiča nasledila na tej funkciji, po njem prevzela mesto dekanje na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Famnit). Matjaž Novak, ki je bil v preteklosti tudi dekan Fakultete za management, je s svojo kandidaturo nagovarjal predvsem tiste, ki menijo, da za univerzitetno ustanovo ni dobro, da se še v četrti rektorski mandat nadaljuje vpliv Marušičevega kroga. Novak se je zavzemal tudi za omejitev trenutne »absolutne oblasti« rektorja pri razporejanju denarja posameznim fakultetam in za povečanje moči dekanov.