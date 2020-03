Univerza na Primorskem za 14 dni zapira svoja vrata, o koronavirusu danes svet za nacionalno varnost

Do nedelje sredi dneva so testiranje opravili pri 981 osebah. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Univerza na Pirmorskem v vsakodnevni interakciji z Italijo

Kitajska je v nedeljo potrdila 22 žrtev novega koronavirusa, kar je najmanj od njegovega izbruha konec lanskega leta. Potrdili so 40 novih primerov okužbe , a že drugi dan ni bilo lokalnega prenosa okužbe izven najbolj prizadete province Hubei. V Južni Koreji so zabeležili najmanjše število novih primerov okužbe v dveh tednih.

Danes se bo sestal Svet za nacionalno varnost. FOTO: Blaž Samec/Delo

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle,je zaradi širjenja novega koronavirusa za danes sklical sejo sveta za nacionalno varnost, kjer se bodo seznanili s trenutnimi razmerami . Pri gospodarskem ministrupa se bodo danes sestali predstavniki slovenskih podjetij in razpravljali glede vplivov razmer na gospodarstvo.»Ko smo presodili, da je trenutek pravi, smo ga sklicali. Seznanili se bomo z dosedanjim dogajanjem,« je na nedeljski novinarski konferenci pojasnil Šarec. Ocenil je, da se resorna ministrstva že zdaj ustrezno koordinirajo. Zavrnil je kritike , ker svet ni bil sklican že prej in ker niso bili sprejeti ostrejši ukrepi za obvladovanje virusa. »Vsi smo v istem čolnu, ni čas za politiko,« je poudaril. Zagotovil je, da poslušajo in upoštevajo stroko ter da so v tem hipu vsi sprejeti ukrepi učinkoviti za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom.Po njegovih navedbah so ob prvih podatkih o pojavu novega koronavirusa v Metliki že razmišljali tudi v smeri razglasitve epidemije, a glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje epidemije še ne morejo razglasiti. Ministrstvo za zdravje bi po njegovih pojasnilih lahko razglasilo epidemijo tudi brez sveta za nacionalno varnost, če bi razmere to terjale. »Nobena od sosednjih držav še ni zaprla šol,« je izpostavil. »A pomembno je, da z ukrepi ravnamo sorazmerno. Samo Italija je doslej sprejela take ukrepe ,« je še dodal.Zaradi hitrega širjenja okužb v Italiji je odpovedala pedagoški proces Univerza na Primorskem. Rektoricaje na spletni strani univerze zapisala, da »je za naslednjih 14 dni, do petka, 20. marca, odpovedan odpovedan pedagoški proces (predavanja, vaje, ...) na vseh članicah Univerze na Primorskem.«O nadomeščanju odpadlega pedagoškega procesa bodo študente in ostale naknadno obvestili. Kot je še dodala rektorica, ravnajo po navodilih resornega ministrstva, NIJZ in Ministrstva za zdravje RS, ki so, da je potrebno delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji.Po tem, ko so proučili informacije s strani vseh navedenih institucij ter ob dejstvu, da je Italija največje žarišče koronavirusa v Evropi, tudi s strani predstavnikov vodstva »Istituto Superiore di Sanita dell’Italia« (ekvivalent NIJZ v RS), so se odločili za ta ukrep iz preventivnih razlogov. So namreč univerza, ki ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.V prihodnjih dneh bodo študenti dobili nadaljnja navodila tudi glede možnosti izvajanja pedagoškega procesa na daljavo (uporaba e-učilnice, predavanja na daljavo), so še dodali na primorski univerzi.Koronavirus je močno prizadel tudi (svetovno) gospodarstvo. Pri gospodarskem ministru Počivalšku se bodo zato danes sestali predstavniki slovenskih podjetij, da bi se posvetovali o pojavu novega koronavirusa in njegovem vplivu na gospodarstvo. Na težave zaradi širjenja koronavirusa je začelo opozarjati vse več podjetij , predvsem v turizmu, gostinstvu, logistiki, storitvah, trgovini.Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Sloveniji se je povečalo na 16. Do nedelje sredi dneva so testiranje opravili pri 981 osebah.