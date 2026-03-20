Nova javna univerza že v novem študijskem letu

Z današnjim podpisom pogodbe je položaj vršilca dolžnosti rektorja nove javne univerze, Univerze v Novem mestu, prevzel prof. dr. Janez Povh. Do začetka študijskega leta mora izpeljati vse postopke, da bo nova javna univerza uradno zaživela. Povh je ob podpisu dejal, da je to zgodovinski uspeh za Dolenjsko in projekt, ki je povezal velik del relevantne slovenske znanosti.

Nova javna univerza v Novem mestu bo pod eno streho združila zdaj zasebno Univerzo v Novem mestu in njene štiri članice (Fakulteto za zdravstvene vede, Fakulteto za strojništvo, Fakulteto za poslovne in upravne vede, Fakulteto za ekonomijo in informatiko), zasebna zavoda Fakulteto za industrijski inženiring in Fakulteto za organizacijske študije, javna zavoda Fakulteto za informacijske študije in Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto ter Javni zavod Rudolfovo – Znanstveno in tehnološko središče Novo mesto, ki bo pridružena članica nove univerze.

Na vseh teh zavodih je skupaj okoli 2000 študentk in študentov. Zanje se, kot je dejal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič, ne spreminja nič, študij bodo nemoteno nadaljevali: »Le da bodo po novem študirali na Univerzi v Novem mestu. Nove študentke in študenti pa se bodo že vpisali na javno univerzo.«

»Univerza v Novem mestu ni ideja, ki bi nastala čez noč. Ta pobuda živi že desetletja v lokalni skupnosti, v gospodarstvu, akademskem prostoru. Dolenjska je ena gospodarsko najmočnejših regij v Sloveniji. Ni manjkalo energije, znanja, ambicij, ampak samo enotna, močna javna univerza, ki bi vse to povezala,« je ob današnjem podpisu pogodbe dejal finančni minister Klemen Boštjančič.

Velik uspeh

V. d. rektorja Povh je dejal, da je za tem uspehom veliko trdega dela: »Uspelo nam je poenotiti sicer zelo raznovrsten akademski prostor v Novem mestu: obstoječo zasebno univerzo, štiri druge fakultete in javni raziskovalni zavod. Odločili smo se izstopiti iz sedanjih okvirov v prepričanju, da bo to dobro za naš nadaljnji razvoj. Naslednja komponenta tega projekta je trdna, neomajna, zvesta podpora regijskega gospodarstva, ki je povezano v Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine. Tretja komponenta so občine iz naše regije, ki so prav tako zveste, trdne podpornice pod koordinacijo Mestne občine Novo mesto. Ko se regija v svojih ključnih podsistemih poenoti, precej lažje dobi podporo tudi v Ljubljani.«

Povh je dodal, da gre pri tem projektu za enega tistih, ki je povezal velik del relevantne slovenske znanosti in javnosti: »To jemljemo kot velik moralni kapital v Novem mestu, hkrati pa tudi kot veliko odgovornost in zavezo, da znanje iz te na novo nastajajoče ustanove res postane motor regijskega razvoja.«

Papič je poudaril, da Povha čaka veliko dela, od vpisa v register, sprejetja vseh aktov, ustanovitve organov univerze, upravnega odbora, začasnega senata, do organizacije prvih javnih volitev. Poudaril je, da se je zelo angažirala novomeška občina, ki je novi univerzi že namenila približno 20 hektarov zemljišč. Minister je še dejal, da to ni (bil) edini interes zasebnih institucij, da bi postale javne. Tako se je marca zasebni samostojni visokošolski zavod Fakultete za tehnologijo polimerov pridružil Univerzi na Primorskem, potekajo tudi postopki za preoblikovanje Univerze v Novi Gorici v javno univerzo.