Na univerzah novi študijski programi in tudi dodatna vpisna mesta

Študenti in študentke se pripravljajo na vstop v novo študijsko leto. Univerza v Ljubljani v četrtek ob 17. uri pripravlja tradicionalni pozdrav brucem na Kongresnem trgu. FOTO: Blaž Samec/Delo Za več deset tisoč študentk in študentov se bo v četrtek začelo novo študijsko leto. Zanje se obeta kar nekaj novih študijskih programov, na nekaterih najbolj zaželenih so razpisali tudi več študijskih mest. Na drugi strani pa v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) opozarjajo na hudo pomanjkanje študentskih postelj v javnih študentskih domovih. Marsikdaj so študenti prisiljeni plačevati visoke najemnine za neprimerne bivalne razmere. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino so odgovorili, da je bilo na visokošolske zavode v Sloveniji po prvih ocenah na današnji dan vpisanih 69.631 ...