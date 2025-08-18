Univerza v Ljubljani proti sodelovanju z izraelskimi institucijami

Senat Univerze v Ljubljani (UL) je v luči »poročil o genocidnih dejanjih« izraelske vojske, na dopisni seji med 13. in 18. avgustom, sprejel več sklepov glede sodelovanja z izraelskimi institucijami ki so jih od UL že dlje časa zahtevala študentska gibanja, številni profesorji in raziskovalci ter mnogi drugi.

Senat UL je pristal na zahtevo, ki so jo na univerzo konec julija naslovili številni podpisniki odprtega pisma rektorju UL Gregorju Majdiču, in pozval Evropsko komisijo, »naj Svetu Evropske unije ponovno predlaga zamrznitev sodelovanja izraelskih univerz in drugih izraelskih institucij pri evropskih raziskovalnih in razvojnih programih.« Prav tako se je senat UL pridružil pozivu belgijskih univerz voditeljem EU in držav članic, naj zamrznejo pridružitveni sporazum med Izraelom in Evropsko unijo.

UL in vse njene članice do preklica ne bodo vstopale v projektne konzorcije, v katerih bi sodelovale izraelske univerze ali druge izraelske institucije. Slovensko vlado so ponovno pozvali k k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študente, ki bi želeli študirati na UL, rektorsko konferenco pa, da naj glede sodelovanja z izraelskimi univerzami in drugimi izraelskimi institucijami sprejme primerljive sklepe kot jih je sprejel senat UL.

EU neposredno financira razvoj izraelskih tehnologij

Ponovno so poudarili tudi, da UL nima aktivnih dvostranskih dogovorov o sodelovanju z izraelskimi univerzami in nikoli ni financirala izraelskih institucij, kar je sicer na obisku v Ljubljani navedla posebna poročevalka ZN Fracesca Albanase. V okviru evropskih projektov, v katerih nekatere članice UL sodelujejo z izraelskimi ustanovami, slednje namreč financira Evropska komisija neposredno, zgolj v zadnjih štirih letih jim je namenila že preko 900 milijonov evrov, je poročala STA.

Sprejeti sklepi »nadomeščajo oziroma dopolnjujejo« medlejše stališče, ki ga je senat UL pod pritiskom študentske zasedbe Fakultete za družbene vede sprejel lanskega maja. Tedaj je senat UL načelno obsodil kršitve mednarodnega prava na območju Izraela in okupiranega palestinskega ozemlja, izrazil načelno podporo študentskim protestom v podporo Palestincem in pozval vlado k ustanovitvi štipendijskega sklada za palestinske študente, kljub zahtevam študentskega gibanja pa takrat ni uporabil besede genocid.

Evropska komisija je zaradi kršitev človekovih pravic in neuresničevanja dogovora o okrepitvi dobav humanitarne pomoči v Gazo v juliju sicer predlagala simbolično sankcijo začasnega delnega suspenza Izraela iz programa Obzorje Evropa, vendar predlog ne uživa podpore držav članic.