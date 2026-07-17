Slovenski zdravniki upajo na državno presejanje za raka želodca

Evropski projekt Togas, katerega cilj je pripraviti strokovne podlage za uvedbo organiziranega presejalnega programa za raka želodca v državah EU, je končan. V Sloveniji je potekalo pilotno presejalno testiranje na okužbo z bakterijo Helicobacter pylori za paciente, stare od 30 do 34 let, ki ga je izvajal Zdravstveni dom Ljubljana v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ).

Na NIJZ še naprej zbirajo znanstvene dokaze o upravičenosti organiziranega državnega presejanja in pripravljajo pobudo za strokovno presojo programa; prvi sofinanciran projekt na tem področju je bil lani končani Eurohelikan. Predlog za presejalni program za zmanjševanje raka želodca vključuje odkrivanje in zdravljenje okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, glavnim povzročiteljem tega raka, ter predlog o presejanju na predrakave spremembe želodčne sluznice in endoskopskem spremljanju bolnikov.