Upanje hrvaškega turizma: Slovenci, julij in avgust

Ljubljana – Letošnja usoda hrvaškega turizma je v rokah epidemiologov in je močno odvisna od ukrepov sosednjih ter bližnjih držav. Tako lahko na hitro povzamemo misli prvega človeka hrvaškega turizma Kristijana Staničića. Čeprav se Hrvaška dejavno trudi uskladiti protokole prehodov meja in potovanj s sosednjimi in bližnjimi državami, iz katerih je razmeroma lahko po cesti pripotovati v našo južno sosedo, je že zdaj jasno, da bo nosilna panoga hrvaškega turizma letos utrpela hud udarec.Vprašanje, kako bomo letos šli na počitnice, v obdobju popuščanja omejitvenih ukrepov muči številne Slovence.Sosednja Hrvaška je med ...