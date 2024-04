Upanje in nov začetek

Muslimani so včeraj začeli tridnevno praznovanje ramazanskega bajrama, ki zaznamuje konec ramazana, meseca posta. Osrednja bajramska slovesnost je zjutraj potekala v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana. Mufti Nevzet Porić se je zavzel za mir in spoštovanje dostojanstva vseh, ne glede na njihovo etnično, narodnostno ali versko pripadnost.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Vsi imamo pravico do dostojnega življenja, svobode, miru, domovine, doma in družine. Ponosni smo, da je Slovenija na pravi strani zgodovine in si prizadeva pomagati tistim, ki so potrebni pomoči,« je na bajramski slovesnosti, ki se je začela ob 6. uri zjutraj, poudaril mufti Porić.

FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zagovarjamo mir in sočustvujemo z vsemi, ki so pregnani s svojih domov, ne glede na to, o katerem delu sveta govorimo,« je poudaril. Dodal je, da pozivajo k prekinitvi ognja v Gazi in Ukrajini, k reševanju konfliktov s pogovori in medsebojnim spoštovanjem. Večina vojn se ne konča na bojišču, temveč s pogovorom in dogovorom, je izpostavil.

FOTO: Blaž Samec/Delo

V nagovoru vernikom je še poudaril, da je treba življenje krepiti s pozitivnimi vrednotami, ki so v današnjem času na udaru. »Skrbeti moramo za svoje zdravje in se izogibati negativnostim, ki ogrožajo naše življenje. Krepiti moramo sožitje in medsebojno razumevanje ter se povzdigniti nad mračne sile, ki nas obdajajo in potiskajo v medsebojne konflikte in spopade.«

FOTO: Blaž Samec/Delo

Kot so zapisali v Islamski skupnosti v Sloveniji, je ramazanski bajram eden od dveh najpomembnejših muslimanskih praznikov. Prinaša sporočilo upanja, obnove in novega začetka ter simbolizira sklep obdobja intenzivne duhovnosti in samoizpraševanja. »Bajram je čas veselja in hvaležnosti,« so navedli.

FOTO: Blaž Samec/Delo

Danes, na prvi dan bajrama, je na ploščadi Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani že tretje leto zapored potekal družabni dogodek Bajram s sosedi. V mešihatu Islamske skupnosti v Sloveniji poudarjajo, da je ta dogodek več kot le praznovanje, saj postaja manifestacija skupne zavezanosti k povezovanju, spoznavanju in krepitvi medsosedskih odnosov.