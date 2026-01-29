Upanje za malega Aleksa: novo gensko zdravilo, ki pa stane več kot pol milijona

Triletni Aleks Drobnjak iz Kranja ima zelo težko in napredujočo nevrodegenerativno redko genetsko bolezen, spastično paraplegijo tipa 56 (SPG56), za katero do pred kratkim ni bilo nobenega zdravila ali zdravljenja. Zdaj pa se je zanj in za njegove starše pojavilo veliko upanje. Aleks bi namreč lahko prejel gensko zdravilo. Zdravilo bi lahko zaustavilo napredovanje njegove težke bolezni.

Ker je zdravljenje samoplačniško, so starši malega borca skupaj z Društvom Viljem Julijan začeli zbiralno akcijo, s katero morajo v čim krajšem času zbrati 600.000 evrov, saj je trenutno zdravljenje na voljo samo še za dva dodatna otroka, hkrati pa Aleksova bolezen neusmiljeno napreduje.

Gre za bolezen, ki je tako redka, da je na svetu znana le peščica otrok z enako diagnozo. Pred kratkim je fundacija iz Avstralije, ki sta jo ustanovila starša otroka s to boleznijo, skupaj z mednarodno skupino znanstvenikov in strokovnjakov razvila prvo gensko zdravilo za to bolezen, ki otrokom prinaša veliko in edino upanje. Aleks bi lahko to novo zdravilo prejel v okviru klinične študije v Gazi University Hospital v Ankari.

Aleksu so lani spomladi odkrili hudo in redko genetsko bolezen SPG56. Bolezen povzroča hudo dosmrtno invalidnost z izgubo sposobnosti hoje, sedenja, stanja, govora in drugih osnovnih funkcij. Sčasoma povzroči tudi propad mentalnih funkcij. Bolezen povzroča okvara gena CYP2U1, zaradi katerega živčne celice v možganih in hrbtenjači ne delujejo pravilno. Okvara vodi v postopno odmiranje živčnih poti, ki iz možganov nadzorujejo gibanje in razvoj.

Bolezen se sprva kaže v obliki mišične oslabelosti, a se z leti vse bolj slabša in povzroča čedalje hujšo invalidnost. Aleks trenutno ne more ne hoditi ne govoriti. Novo razvito gensko zdravilo prinaša veliko upanje in možnost, da se napredovanje njegove bolezni ustavi, posledično pa bi lahko imel veliko lepšo prihodnost.

Bolezen se sprva kaže v obliki mišične oslabelosti. FOTO: Društvo Viljem Julijan

»Aleks se je rodil na videz kot povsem zdrav otrok. Do prvega rojstnega dneva je bilo z njim vse v redu, bil je že tudi tik pred tem, da bi skobacal. Potem pa je čez noč doživel hudo nazadovanje in nenadoma se ni več zmogel niti obrniti s trebuha na hrbet. Kar je bilo najtežje, pa ni bil samo izgubljen gib, ampak strah in stiska v njegovih očeh, ko se ni počutil varno niti v naših naročjih. Ni ga bilo mogoče pomiriti, ker ga je njegova lastna telesna nestabilnost plašila bolj kot karkoli na svetu. Začela se je dolga pot preiskav, strahu in negotovosti,« sta povedala njegova staršain

Vsak dan so upali, da bo jutri bolje, da bo vsaj majhen napredek. Potem pa so po skoraj letu dni marca 2025 dobili diagnozo – izredno redka genetska bolezen, spastična paraplegija tipa 56.

»Ko sva izvedela za Aleksovo diagnozo, je bil to strahoten šok in življenje se nama je v hipu obrnilo na glavo. Bila sva povsem na tleh in preplavljena z obupom, ko so nama zdravniki povedali, da ima najin sin izjemno redko, neozdravljivo in hitro napredujočo nevrodegenerativno bolezen, za katero ni zdravila,« sta dejala starša.

Povedala sta, da »za starša ni nič hujšega kot to, da nemočno gledaš svojega otroka, kako izgublja sposobnosti, kako se bori in kako ga je strah, ti pa mu ne moreš pomagati. A odločena sva, da ne bova obupala. Naredila bova vse, da Aleksu omogočiva lepšo prihodnost. Ko sva izvedela, da obstaja gensko zdravilo, ki bi mu lahko dalo možnost za lepše življenje, sva vedela, da se bova borila do konca. Storila bova vse, kar je v najini moči, da bo Aleks dobil priložnost, ki si jo zasluži.«

V Društvu Viljem Julijan so dodali, da si z vsem srcem želijo, da bi Aleks čim prej prejel zdravljenje z genskim zdravilom, saj je to edina možnost, da se zaustavi napredovanje njegove bolezni: »Zato z največjo mero srčnosti začenjamo to zbiralno akcijo, ob tem pa verjamemo, da lahko Slovenke in Slovenci ponovno stopimo skupaj ter zberemo 600.000 evrov, kolikor je potrebno, da Aleks dobi zdravljenje. Verjamemo, da lahko Aleksu skupaj omogočimo priložnost za boljše življenje,« pravi dr. Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan.«

Trenutno v avstralski fundaciji Genetic Cures for Kids načrtujejo, da bo zdravljenje z gensko terapijo prejelo sedem otrok z vsega sveta. Pri tem so skoraj vse njihove družine, ki so med drugim iz Češke in Romunije, s pomočjo zbiralnih akcij že zbrale potrebna sredstva za kritje stroškov zdravljenja.

Ker je ta prva klinična študija predvidena za največ devet otrok, to pomeni, da sta le še dve prosti mesti. Za Aleksa je bistveno, da zdravilo prejme v okviru te prve klinične študije, zato morajo starši zanj čim prej zbrati potrebna sredstva, saj se bo klinična študija predvidoma začela do tega poletja.

Klinična študija se bo predvidoma začela do tega poletja. FOTO: Društvo Viljem Julijan

Fundacijo Genetic Cures for Kids sta ustanovila starša deklice Tallulah Moon, ki ima to bolezen, da bi lahko razvila zdravilo zanjo in vse druge otroke s to boleznijo. Pri tem sta se povezala z mednarodno skupino znanstvenikov in strokovnjakov, med drugim iz Weill Cornell Medicine, University of Queensland in UNSW Sydney. Razvoj genskega zdravila je trajal pet let, zdaj pa so tik pred začetkom prve klinične študije, ki bo potekala v Gazi University Hospital v Ankari.

Klinična študija se bo predvidoma začela do tega poletja, zdravniki zdaj čakajo samo še na dokončno formalno potrditev ustreznih protokolov iz pristojnih institucij. Ker fundacija nima sredstev, da bi lahko krila stroške klinične študije, kjer najdražji del predstavlja izdelava same genske terapije, lahko otroci prejmejo zdravljenje samo tako, da njihovi starši sami krijejo vse stroške. Strošek izdelave genske terapije znaša 650.000 ameriških dolarjev, zato Aleksova starša skupaj za celotno zdravljenje, ki zajema tudi bolnišnično obravnavo in bivanje v Ankari, zbirata 600.000 evrov.

»Z vsem srcem se prijazno obračava na vse ljudi dobrega srca s prošnjo za pomoč za najinega Aleksa. Vsak prispevek, naj bo majhen ali velik, nam pomeni neizmerno veliko, saj Aleksu odpira možnost za zdravljenje z gensko terapijo, ki mu lahko spremeni življenje. Vaša podpora nam daje moč, da verjamemo v lepšo prihodnost za najinega fantka. Iskreno se zahvaljujemo za vsako pomoč in za vsak korak, ki ga boste naredili skupaj z nami. Hvaležni smo vam iz vsega srca,« sta še dejala starša.