Upokojencem bi namenili izredni dvig in dodatke za najbolj ranljive

Februarske pokojnine bodo za 5,2 odstotka višje, kot so bila izplačila prejšnji mesec, upokojenci bodo prejeli še poračun za januar. Pri Zvezi društev upokojencev Slovenije in Sindikatu upokojencev Slovenije so prepričani, da bi zaradi visoke inflacije tej redni morala slediti še izredna uskladitev, svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) jim je pri tem pritrdil.

Svet ZPIZ tako predlaga vladi, naj 1. aprila ponovno zviša pokojnine, in to za 3,5 odstotka, tistim, ki so se upokojili pred letom 2011 pa še za dodaten odstotek zaradi razlike pri uskladitvi 2021. Finančni učinek takšne izredne uskladitve bi bil letos 206 milijonov evrov, v letu 2024 pa bi bilo potrebnih približno 274 milijonov evrov.

Predstavniki vlade in delodajalcev v svetu ZPIZ takšni dodatni valorizaciji niso naklonjeni, saj zanjo niti ni predvidenih sredstev in bi pomenila velika dodaten finančni zalogaj, najmanj pa bi se poznala prav tistim, ki jih je zvišanje cen življenjskih potrebščin najbolj prizadela, torej upokojencem za najnižjimi pokojninami. Zato so predlagali, naj vlada v okviru javnofinančnih zmožnosti prouči možnost sprejema ciljnih ukrepov, denimo draginjskih dodatkov, za najbolj ranljive skupine upokojencev. Čeprav jih predstavniki sindikatov in upokojencev niso pritrdili, je tudi ta sklep dobil dovolj glasov.