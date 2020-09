Upokojencem bi vožnje omejili

Grožnja z ustavno presojo

Prva nova garnitura Stadlerjevega potniškega vlaka je na slovenske tire pripeljala sredi marca, tik pred razglasitvijo epidemije, vseh papirjev za redne vožnje pa SŽ še nimajo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Slovenski vlaki in avtobusi v javnem linijskem potniškem prometu so se z začetkom šolskega leta napolnili, prevozniki pričakujejo še več potnikov v prihodnjih dneh, ko se bo začelo še študijsko leto. Zaradi velikega zanimanja za brezplačne upokojenske vozovnice in njihove velike uporabe poskušajo na infrastrukturnem ministrstvu upokojenske vožnje v času prometnih konic, tudi zaradi ranljivosti starejših, omejiti, kar je spodbudilo odziv upokojenskega sindikata.Na infrastrukturnem ministrstvu so v začetku meseca v avtobusnem prometu iskali rešitve z dodajanjem avtobusov, zmogljivosti vlakov pa so omejene, tako da je mladih potnikov, omejitvam zaradi koronavirusa navkljub, včasih toliko, da se niti na stojiščih ne morejo peljati v šolo in iz nje. Idejo o vzpostavitvi rezervacijskega sistema na avtobusih v javnem linijskem potniškem prometu so na ministrstvu za infrastrukturo zavrnili, »saj ni združljiva z naravo javnega potniškega prometa in bi pomenila korak nazaj glede na sedanje stanje in večje stroške za potnike. Sistem bi povzročil neenakost med potniki, saj bi imeli prednost pri uporabi javnega potniškega prometa tisti, ki si lahko privoščijo nakup rezervacije za vsako vožnjo. Poleg tega to še ne bi pomenilo, da bi dobili prevoz takrat, ko bi ga hoteli, saj sistem rezervacij ne rešuje problema premajhnih zmogljivosti javnega potniškega prometa.«Na infrastrukturnem ministrstvu so po sklepu vlade začeli pripravljati uredbo, ki bi ranljivi starejši generaciji omogočila, da najnujnejše poti z javnim prevozom opravijo z manj stiki z drugimi. Na ministrstvu se zavedajo, da je to »kompleksna in občutljiva tematika, ki odpira številne pravne in strokovne dileme, zato bo treba vse temeljito uskladiti, preden bo predlog uredbe pripravljen za obravnavo in sprejetje na vladi, ter potem komuniciranje v javnosti«. Poudarili so, da se vlada s predlogi ukrepov »venomer trudi, da bi zaščitila najranljivejše skupine ljudi«.V sindikatu upokojencev so novico o pripravi uredbe, še preden je znan njen okvir, sprejeli s presenečenjem in nejevero, ministraso javno povprašali, »kako je takšna diskriminacija dela prebivalstva za civilizirano in demokratično družbo sploh mogoča«. Napovedali so tudi vložitev ustavne presoje, če bo takšna »diskriminatorna praksa« sprejeta, pozvali ministra k umiku sporne uredbe, ki, kot rečeno, niti v osnutku še ni pripravljena.Če bi si pri podvajanju zmogljivosti v avtobusnem prometu lahko pomagali z zasebnimi prevozniki, ki so zaradi popolnega zastoja v turističnih prevozih tako rekoč brez dela, je v železniškem potniškem prometu problem brez novih vlakov nerešljiv. Na Slovenskih železnicah (SŽ) upajo, da bo prvih pet (od tridesetih naročenih) stadlerjev vključenih v redni potniški promet do konca leta, kdaj se bo to v resnici zgodilo, je odvisno od pridobitve vseh dovoljenj. Na SŽ čakajo na ustrezna dovoljenja tudi za ponovno vzpostavitev rednega potniškega prometa po kočevski progi, kar naj bi se zgodilo v teh dneh, a je rok za zdaj prestavljen v prihodnost.Do prejšnjega petka, 25. septembra, je bilo skupaj izdanih več kot 145.000 brezplačnih rdečih enotnih vozovnic IJPP, in sicer 136.118 upokojencem, 5088 ljudem, starejšim od 65 let, 2945 invalidom in 1216 vojnim veteranom. Poročali smo že, da so te vozovnice prava uspešnica in da jih starejši pridno uporabljajo, tudi za izlete. In še zanimiva statistika: glede na število prebivalcev so največ brezplačnih vozovnic izdali v gorenjskih občinah, najmanj pa v dolenjskih. Med občinami je najvišje Kranjska Gora, pred Jesenicami, na dnu pa Žužemberk, za občino Mokronog - Trebelno, med mestnimi občinami pa je na vrhu Kranj in na dnu Novo mesto.