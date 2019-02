Upokojencem izplačane 2,7 odstotka višje pokojnine

Naslednja uskladitev, ki bo izredna, pride na vrsto konec leta. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pokojnine za ta mesec, ki jih bo pokojninski zavod izplačal danes, bodo zaradi redne februarske uskladitve 2,7 odstotka višje. Hkrati bodo upokojenci dobili poračun za januar, ko so usklajeni zneski začeli veljati.Prejemniki zagotovljene pokojnine, ki pomeni minimalni znesek za vse z izpolnjenimi pogoji za starostno upokojitev, bodo prejeli malenkost manj kot 531 evrov. To je približno 14 evrov več od do zdaj veljavnega zneska, ki je znašal nekaj nad 516 evri.Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo za februarsko uskladitev pokojnin in nadomestil, ki obsega še poračun za januar, namenil dodatnih 22,8 milijona evrov, na letni ravni pa 136,9 milijona evrov.Naslednja uskladitev, ki bo izredna, pa pride na vrsto konec leta. Po napovedi vlade bo znašala 1,5 odstotka. Upokojenci bodo letos dobili tudi letni dodatek. Izplačan bo skupaj z izplačilom redne pokojnine za julij v petih različnih zneskih, dobili pa ga bodo vsi upokojenci.Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, med katerimi so starostne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine, je približno 620.000. Povprečna bruto starostna pokojnina brez sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin pa po zadnjih podatkih Zpiza znaša približno 730 evrov.