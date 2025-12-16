Upokojencem jutri zimski dodatek, januarja nova formula

Nekoliko več kot 656.000 uživalcev pokojnin, od tega pol milijona starostno upokojenih, bo v sredo, 17. decembra, na transakcijske račune dobilo po 150 evrov, kar bo prvi učinek nove pokojninske reforme. Drugega bodo prav tako občutili že upokojeni, in sicer na začetku novega leta s spremembo formule rednega usklajevanja – predvidoma se bodo, glede na jesenske napovedi Umarja, pokojnine zvišale za približno pet odstotkov. Druge novosti pokojninske zakonodaje, ki bodo začele veljati prihodnje leto, pa zadevajo del prejemnikov invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin. Spremembi pri starosti in odmeri se bosta začeli leta 2028.