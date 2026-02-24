Upokojencem po redni uskladitvi še odstotek več

Vlada bo predlagala izredno valorizacijo, ki jo mora potrditi svet Zpiza, tudi kot odgovor na potezo opozicije.

Kot smo napovedali, je vlada potrdila, da bodo njeni predstavniki v svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) v četrtek predlagali izredno uskladitev pokojnin, in sicer enoodstotno. Tako bi se 658.184 uživalcem pokojnin, od tega pol milijona starostnih, prejemek marca v primerjavi z decembrom lani zvišal za 5,2 odstotka. Potem ko je svet Zpiza prejšnji teden na podlagi izračuna po novi formuli sklenil, da bo letošnja redna uskladitev pokojnin 4,2-odstotna, so se na vlado obrnile različne organizacije, upokojenci, sindikati in drugi, naj se pokojnine vendarle zvišajo za več, je proces opisal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, preden je sporočil, da so se na ravni vlade pogovorili in odločili, da izpeljejo še dodatno ...