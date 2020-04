FOTO:Upokojencem z nizkimi pokojninami in študentom danes solidarnostni dodatek

KLJUČNI POUDARKI:



• Britanija takoj za Italijo

• Komisar se odpoveduje milijonom

• Vesela novica za naše upokojnce

• Sproščeno med občinami



8.15 Velika Britanija na drugem mestu po številu mrtvih v Evropi

Premier Boris Johnson, tarča kritik zaradi neprimernega odziva na pandemijo. FOTO: Reuters



7.55 Komisar lige NFL se odpoveduje bajni plači

Njegova plača je trenutno enaka ničli. FOTO: Reuters



7.40 V ZDA število žrtev covida-19 naraslo na 61.000

7.15 Pokojnina za april z dodatkom

Gibanje med občinami je od danes dovoljeno. FOTO: Leon Vidic

7.10 Vlada o zaščitnih sredstvih

00.30 Sproščeno gibanje med občinami

Velika Britanija je objavila nove številke smrti zaradi koronavirusne bolezni 19. Na Otoku je doslej zaradi covida-19 umrlo več kot 26.000 ljudi, s čimer se država v Evropi uvršča na drugo mesto, za Italijo.V britansko statistiko so prvič vključili tudi smrti zaradi covida-19 v domovih za starejše in zasebnih stanovanjih v Walesu in Angliji. Še v torek je bila uradna številka smrti zaradi covida-19 v Veliki Britaniji 21.678, vendar je šlo zgolj za umrle v bolnišnicah. Po najnovejših podatkih je covid-19 na Otoku doslej zahteval 26.166 mrtvih.Konservativna britanska vlada pod vodstvom Borisa Johnsona je deležna vse večjih kritik zaradi svojega odgovora na pandemijo. Očitajo je, da je predolgo čakala z ukrepi za zajezitev okužb.Prav tako v državi še vedno primanjkuje zaščitne opreme za zdravstvene delavce. Hudih kritik je deležno tudi dejstvo, da v državi v primerjavi z ostalimi državami sveta opravijo zelo malo testiranj na okužbo z novim koronavirusom.Komisar severnoameriške poklicne lige v ameriškem nogometuse je odpovedal plači v okviru svežnja ukrepov, ki naj bi ligi pomagali zmanjšati stroške med pandemijo novega koronavirusa, so poročali ameriški mediji.Goodell, ki naj bi bil najbolje plačani športni funkcionar na svetu, je prejšnji mesec prostovoljno zahteval, da se njegova plača zniža na nič, kar je potrdil odbor lige za odškodnine, je poročala mreža ESPN.Goodell je leta 2017 podpisal petletno podaljšanje pogodbe, ki naj bi znašalo 184 milijonov evrov ali 37 milijonov evrov letno, pri čemer so večji del te številke znašali dodatki in stimulacije.V ZDA so do srede zvečer potrdili 1,04 milijona okužb s koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo že 61.000 ljudi. Predsednikje naznanil, da bo prihodnji teden obiskal Arizono, kar bo njegova prva pot iz Washingtona po mesecu dni.Trump je napovedal, da bo imel kmalu spet velika predvolilna zborovanja, kjer bodo lahko ljudje sedeli drug ob drugem. Upa, da bo lahko kmalu obiskal tudi Ohio. Arizona je sicer podaljšala ukaz prebivalstvu, naj ostane doma do 15. maja.Razmere po ZDA se glede naraščanja okužb in števila mrtvih še ne izboljšujejo, vendar pa se po posameznih državah že odpravljajo ukrepi družbenega distanciranja. V Wyomingu bodo tako v petek odprli vrtce, telovadnice, frizerske salone in druge posle. Upokojenci bodo danes, ko je zadnji dan v mesecu, na račun prejeli pokojnino za april. Na podlagi ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 bo tistim s pokojnino do 700 evrov nakazan še enkratni solidarnostni dodatek. Prav tako danes bodo ta dodatek prejeli tudi redni študenti.Vlada bo danes nadaljevala obravnavo poročila o stanju in dobavah zaščitnih sredstev, ki jo je začela že na sredini seji. V sporočilu po sredini seji vlade so spomnili, da jim je uspelo zagotoviti zadostno količino opreme, potrebne v epidemiji covida-19, kljub dejstvu, da so na globalnem trgu vladale izredne razmere. Gibanje med občinami , ki je bilo z namenom zajezitve širjenja novega koronavirusa prepovedano, je z današnjim dnem spet dovoljeno, je vlada sklenila v sredo. Občine bodo sicer lahko še vedno omejile dostop do svojih površin, prepovedano ostaja tudi zbiranje ljudi. Izteče pa se tudi rok za sprejem povabila v raziskavo o razširjenosti covida-19.