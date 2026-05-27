Tik pred koncem mandata upokojencem višje pokojnine in poračun

Pokojnina, ki jo bo nekoliko več kot 657.000 upokojencev prejelo v petek, 29. maja, bo za odstotek višja od aprilskega nakazila, pri tem pa jim pripada še poračun tega odstotka za marec in april. Odhajajoča vlada se je namreč konec februarja odločila, da bo po 4,2-odstotni redni uskladitvi izvedla še izredno. V novi koalicijski pogodbi pa podpisniki predvidevajo spremembo na tem področju in napovedujejo usklajevanje dvakrat na leto.

Po tem enoodstotnem zvišanju bo zagotovljena pokojnina za polno dobo, kot je veljala v času upokojitve posameznika, 826 evrov, najnižja pokojnina 387 evrov, najnižji znesek invalidske pokojnine pa 645 evrov.