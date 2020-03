Upokojenci le v nujnem primeru na banko  

Banke in hranilnice pozivajo upokojence, da prihodnji torek, 31. marca, ko bodo na njihove račune nakazane pokojnine, lahko obiščejo bančno poslovalnico le v nujnem primeru, vsi, ki imajo bančno kartico, pa naj to opravijo na bankomatu.



Na Združenju bank in hranilnic priporočajo, da tudi upokojenci uporabljajo spletno ali mobilno banko in tako opravijo bančne posle na daljavo. Prav tako poudarjajo, naj se upokojenci izogibajo plačilom v gotovini in naj plačujejo s kartico in se tako izognejo stikom, vsekakor pa priporočajo uporabo plačil z brezstičnimi karticami in mobilnimi telefoni.



Tudi pooblaščenci, ki jih imajo upokojenci za svoje bančne račune, lahko opravijo plačila položnic in naročijo nakupe prek spletnih trgovin; tudi tisti, ki nimajo bančnih kartic, lahko uredijo dvig pokojnine prek svojega pooblaščenca.



Na Združenju bank in hranilnic Slovenije poudarjajo, da v skrajnem primeru, ko upokojenci morajo obiskati banko, upoštevajo vse določene preventivne higienske varnostne ukrepe ter navodila poslovalnic.



Če potrebujete posvetovanje z banko, ga lahko dobite prek njihovega kontaktnega centra, komunicirajo tudi po spletu, elektronski banki in nekatere tudi prek videopovezave.



Banke in hranilnice, ki delujejo, bodo na dan izplačila pokojnin, 31. marca, večinoma odprte od 8. do 13. ure oziroma po urniku, objavljenem na svojih spletnih straneh.