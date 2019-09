Upokojenci nezadovoljni z odgovori

Sindikat upokojencev Slovenije zahteva 7,2-odstotno izredno uskladitev pokojnin.



V sindikatu niso zadovoljni z utemeljitvami

Ljubljana – Sindikat upokojencev Slovenije je že v začetku junija napisal javno pismo predsedniku vlade, v katerem predlaga oziroma zahteva izredno uskladitev pokojnin. In to za 7,2 odstotka, sicer bodo upokojenci trajno oškodovani. Prejeti odgovor opisujejo kot brezčuten in birokratski.Po odgovoru, ki so ga pripravili na direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela (ta deluje v okviru ministrstva za delo), sklepajo, da so »člani sindikata, starejši, nevredni odgovora«. Menijo namreč, da pismo, ki so ga prejeli, vsebuje vsem znane ugotovitve o tem, zakaj ni bilo zakonskega usklajevanja pokojnin, kaj je bilo v preteklih letih narejeno glede te ureditve, da so bile zagotovljene pokojnine v višini 530 evrov vsem, ki so dosegli zakonsko določene pogoje. Upokojenci znamo brati in poslušati, poudarjajo, toda »niti z eno besedo nismo prejeli odgovora na naše predloge in zahteve«.Problemov sistema zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajne oskrbe vlade v preteklih desetletjih niso zmogle ali niso hotele odpraviti, čeprav ne zadevajo samo starejših, temveč vse prebivalce. Tudi če so bili zakonski predlogi pripravljeni, jih vlade niso uresničile. Ker vedno zmagajo posamični interesi, ker gre za to, da »se kupčka s sredstvi, ki jih obvladujejo posamezna ministrstva in drugi odgovorni deležniki«, so kritični v sindikatu upokojencev, ki ga vodi Francka Ćetković.Direktorat v odgovoru navaja, da je treba zahteve in ukrepe, vključno z usklajevanjem pokojnin, vedno presojati z vidika javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema in spoštovati fiskalna pravila, ki določajo obseg izdatkov. Da je vlada v zadnjih letih znotraj okvirov zagotavljala več sredstev tudi za upokojence, da so bili varčevalni ukrepi pri usklajevanju pokojnin že odpravljeni, da so se pokojnine v zadnjih treh letih usklajevale celo bolje, kot je zahtevala zakonodaja, in da si bodo v prihodnje prizadevali zagotoviti usklajevanje pokojnin v skladu z zakonodajo. Kot še pišejo na direktoratu, je samo letos za izplačilo letnega dodatka zagotovljeno 140 milijonov evrov, kar je 17 milijonov več kakor lani, in tudi aktivnosti v zvezi s spremembami pokojninske zakonodaje sledijo (v grobem rečeno) podaljšanju delovne aktivnosti, in drugič, zagotavljanju primernega dohodka za varno starost in s tem za izboljšanje socialnega položaja upokojencev.Teh utemeljitev sindikat upokojencev ne sprejema. Vlado poziva, naj pripravi ustrezne odločitve na njihove predloge in zahteve in jih sporoči do 19. festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo prve tri oktobrske dneve v Ljubljani.