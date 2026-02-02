Upokojenci smo pogosto obravnavani kot volilna baza, ne enakovreden sogovornik

Kljub številčnosti in legitimnosti upokojenci niso enakovreden sogovornik pri oblikovanju politik, ki se nanašajo na pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo. Pogosto so obravnavani le kot volilna baza, ne pa kot partner pri odločanju, je ob 80-letnici Zveze društev upokojencev Slovenije v pogovoru za Delo poudarila predsednica Zdenka Jan. V primerjavi z zahodnoevropskimi državami slovenski upokojenci še vedno živijo v manj ugodnih razmerah: pokojnine so nižje, tveganje revščine višje, pokojninska relativna moč pa ni primerljiva denimo z Nemčijo, Avstrijo ali skandinavskimi državami.

Prostovoljstvo ima dokazano vrednost, tudi v dolgotrajni oskrbi, a potrebuje jasno pravno ureditev in sistemsko podporo. Digitalni dostop v zdravstvu, na primer zVEM, za mnoge starejše pomeni oviro, ne izboljšave. Skrb vzbujajoče je tudi veliko število ljudi brez osebnega zdravnika, med njimi 20.000 upokojencev. Javno zdravstvo mora ostati univerzalno dostopno.