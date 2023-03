Upokojenci protestirajo proti TV prenosu protesta upokojencev

Nenavadna odločitev vodstva RTV, da v živo na prvem sporedu televizije prenaša protestni shod upokojencev, ki ga je vodil nekdanji pravnomočno obsojeni poslanec SDS Pavel Rupar, je sprožila nemalo polemik in hude krvi. Po Mladih za podnebno pravičnost, ki so za svoj današnji protestni shod zahtevali enake pravice in bili delno uspešni – prenašal jih je tretji program – se je danes oglasila še Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS), ki zahteva enourno oddajo, da še sami povedo svoje mnenje.

Slovenski upokojenci združeni pod okriljem ZDUS, so v javnem pismu vodstvu RTV zapisali, da so »zelo razočarani,« da so si na RTV dovolili neposredno prenašati shod Ljudske iniciative, medtem ko so v ZDUS »prenehali šteti,« kolikokrat so jih »vabili na pomembne novinarske konference, ko se je napovedovala temna usoda nadaljnjega obstoja vzdržnosti pokojninskega sistema,« pa televizijcev ni bilo.

Čeprav je skoraj tretjina izmed vseh slovenskih upokojencev organiziranih v ZDUS, so se novinarji RTV odzvali vabilu na le dve izmed osmih novinarskih konferenc, ki so jih sklicali v lanskem letu. A medtem ko ZDUS prisega na razumen dialog, so govorci na protestu v sredo »eklatantno zavajali starejše državljane in celoten slovenski narod,« so zapisali.

Predsednik ZDUS Janez Sušnik je razočaran nad RTV. FOTO: Jure Eržen/Delo

»Toliko izrečenih lažnih obljub, blatenja posameznikov, celo sovražnega govora in pranja možganov o nenormalnem povišanju pokojnin, ne oziraje se na vplačane prispevke in dolžino delovne dobe, vse pa mimo veljavnih zakonskih aktov, je preprosto nezaslišano in pobalinsko,« meni predsednik ZDUS

Poudaril je, da je bil neposredni prenos protestnega shoda »velika sramota za Javni zavod RTV Slovenija, saj je posegel v najgloblja čustva ljudi, ki verjamejo govorcem in organizatorjem shoda, čeprav niso uresničljiva.« Od vodstva RTV zato zahtevajo, naj jim omogoči enourno oddajo, da tudi oni, kot največji zastopniki upokojencev, povedo svoje mnenje in predstavijo svoje pobude. V primeru, da bodo na RTV zavrnjeni, bodo pričeli s postopkom za spremembe Zakona o Radioteleviziji Slovenija, je zagrozil Sušnik.