Upokojitev konec leta 2025 ali v začetku 2026 – kaj je ugodneje

Vstopamo v zadnji del leta, zato se številni zavarovanci, ki načrtujejo odhod v pokoj v prihodnjih mesecih, že obračajo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) z vprašanjem: je ugodneje zaprositi za upokojitev konec leta 2025 ali počakati na začetek leta 2026?

Rast plač prehiteva uskladitev pokojnin

Pri odločanju je bistvena primerjava dveh kazalnikov, redne uskladitve pokojnin in rasti povprečne neto plače v tekočem letu.

Redna uskladitev pokojnin v letu 2025 je znašala 4,5 odstotka. Po podatkih za prvih šest mesecev letos pa se je povprečna neto plača zvišala za 7,2 odstotka. Končni podatki bodo znani februarja 2026, a že zdaj je očitno, da bo rast plač občutno višja od letošnje uskladitve.

Formula, po kateri se izračuna, kdaj je upokojitev ugodnejša, je razlika med višino uskladitve pokojnin in rastjo povprečne neto plače v tekočem letu. Glede na dosedanje podatke lahko pričakujemo, da bo upokojitev v začetku leta 2026 ugodnejša za približno 2,5 do tri odstotke, pravijo na Zpizu.

»Glede na trenutne podatke o porastu neto plač v letu 2025 je že mogoče ugotoviti, da bo upokojitev v letu 2026 ugodnejša. Torej je za zavarovance, ki se nameravajo upokojiti, bolje, če to storijo v prihodnjem letu.«

Kaj pa tisti, ki bodo delo nadaljevali?

Na Zpizu poudarjajo, da zavarovancem, ki že izpolnjujejo pogoje za starostno pokojnino, a ostajajo zaposleni, pripada pomembna ugodnost: »Vsak, ki ostaja s polnim delovnim časom vključen v obvezno zavarovanje kljub izpolnjevanju pogojev za starostno pokojnino, ima pravico do izplačila dela pokojnine. Takšni osebi se poleg plače izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen na dan uveljavitve.«

Gre pa za pravico, ki ni samodejna: oseba mora pri Zpizu sama vložiti zahtevo, saj zavod te ugodnosti ne prizna po uradni dolžnosti.

Tisti, ki kljub izpolnjenim pogojem za starostno pokojnino ostanejo v zavarovanju, imajo še eno finančno prednost – dodatno vrednotenje pokojninske dobe po dopolnjenih 40 letih brez dokupa. Kot pojasnjujejo na Zpizu, »se vsakih šest mesecev dodatne pokojninske dobe brez dokupa ovrednoti z 1,5 odstotka, kar pomeni, da je eno leto vredno tri odstotke.« Ugodnejše vrednotenje velja do treh let nadaljnjega zavarovanja, kar skupno pomeni do devet odstotkov dodatka pri odmeri pokojnine.

Skupni odmerni odstotek pri takšni osebi tako lahko doseže 72,5 odstotka (namesto osnovnih 63,5), kar pomeni približno 14 odstotkov višjo pokojnino ob dejanski upokojitvi. Za primerjavo: če bi se doba po dopolnitvi pogojev vrednotila po rednem sistemu, bi bil prištevek za eno leto le 1,36 odstotka.