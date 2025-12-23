  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Upokojitev: priložnost za nov začetek, ne konec zgodbe

    Upokojitev je velik življenjski prehod, ki zahteva tudi psihološko in socialno pripravo, ne le preračuna pokojnine.
    Upokojitev je ena od pomembnih prelomnic v našem življenju, ki s seboj prinaša različne spremembe. Kako se kdo z njo sooča, je odvisno od več dejavnikov.
    Upokojitev je ena od pomembnih prelomnic v našem življenju, ki s seboj prinaša različne spremembe. Kako se kdo z njo sooča, je odvisno od več dejavnikov.
    Andreja Žibret
    23. 12. 2025
    11:00
    Raziskave kažejo, da upokojitev pozitivno doživljajo predvsem tisti, ki jo vidijo kot priložnost za razvoj, nove cilje in popravke zamujenega. Največje tveganje predstavljata prepričanje, da se z upokojitvijo ne spremeni nič, ali občutek bivanjske praznine brez smisla in družbene vloge.

    Strokovnjaki priporočajo dolgoročno načrtovanje: ohranjanje hobijev, prostovoljstvo, socialne mreže, skrb za zdravje, varno bivalno okolje ter reden, smiseln dnevni ritem. Delodajalci imajo pomembno vlogo – z ozaveščanjem o finančnih in socialnih spremembah, prenosom znanja, mentorsko vlogo ter postopnimi prehodi v pokoj. Primer dobre prakse so predupokojitveni seminarji, ki udeležencem in njihovim partnerjem pomagajo premostiti prehod iz strukturiranega delovnega ritma v ustvarjalno, aktivno in kakovostno tretje življenjsko obdobje.

    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji povečali zaostanek za najboljšimi

    Los Angeles Kings so v domači areni izgubili s 3:1 proti Columbus Blue Jackets. V zahodni konferenci sedaj zasedajo sedmo mesto.
    23. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Rast cen

    Kaj danes v trgovini pomeni 100 evrov v primerjavi z letom 2015

    Če ste pred desetimi leti za osnovno košarico hrane in pijače odšteli 100 evrov, bi danes za enako košarico morali plačati bistveno več.
    23. 12. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Poškodba mečne mišice

    Brez preplaha v Kaliforniji, Dončić bo kmalu nazaj

    Vodstvo Los Angeles Lakers je potrdilo, da bo Luka Dončić izpustil tekmo s Phoenixom, za božično predstavo bi se že lahko vrnil na parket.
    Nejc Grilc 23. 12. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eskalacija ruskih napadov na Odeso

    Ruske sile so v manj kot 24 urah dvakrat napadle Odeso, poškodovale pristanišče in ladjo ter povzročile izpade elektrike za več deset tisoč ljudi.
    23. 12. 2025 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nevaren precedens na odprtem morju

    Pod krinko boja proti kriminalu se lahko hitro odprejo vrata svetu, v katerem je razlika med vojno in bojem proti kriminalu nevarno zabrisana.
    Božo Cerar 23. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Poškodba mečne mišice

    Brez preplaha v Kaliforniji, Dončić bo kmalu nazaj

    Vodstvo Los Angeles Lakers je potrdilo, da bo Luka Dončić izpustil tekmo s Phoenixom, za božično predstavo bi se že lahko vrnil na parket.
    Nejc Grilc 23. 12. 2025 | 06:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Eskalacija ruskih napadov na Odeso

    Ruske sile so v manj kot 24 urah dvakrat napadle Odeso, poškodovale pristanišče in ladjo ter povzročile izpade elektrike za več deset tisoč ljudi.
    23. 12. 2025 | 06:19
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Nevaren precedens na odprtem morju

    Pod krinko boja proti kriminalu se lahko hitro odprejo vrata svetu, v katerem je razlika med vojno in bojem proti kriminalu nevarno zabrisana.
    Božo Cerar 23. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
