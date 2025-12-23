Upokojitev: priložnost za nov začetek, ne konec zgodbe

Raziskave kažejo, da upokojitev pozitivno doživljajo predvsem tisti, ki jo vidijo kot priložnost za razvoj, nove cilje in popravke zamujenega. Največje tveganje predstavljata prepričanje, da se z upokojitvijo ne spremeni nič, ali občutek bivanjske praznine brez smisla in družbene vloge.

Strokovnjaki priporočajo dolgoročno načrtovanje: ohranjanje hobijev, prostovoljstvo, socialne mreže, skrb za zdravje, varno bivalno okolje ter reden, smiseln dnevni ritem. Delodajalci imajo pomembno vlogo – z ozaveščanjem o finančnih in socialnih spremembah, prenosom znanja, mentorsko vlogo ter postopnimi prehodi v pokoj. Primer dobre prakse so predupokojitveni seminarji, ki udeležencem in njihovim partnerjem pomagajo premostiti prehod iz strukturiranega delovnega ritma v ustvarjalno, aktivno in kakovostno tretje življenjsko obdobje.