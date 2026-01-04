  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Upokojitev: priložnost za nov začetek, ne konec zgodbe

    Upokojitev je velik življenjski prehod, ki zahteva tudi psihološko in socialno pripravo, ne le preračuna pokojnine.
    Upokojitev je ena od pomembnih prelomnic v našem življenju, ki s seboj prinaša različne spremembe. Kako se kdo z njo sooča, je odvisno od več dejavnikov. Foto Leon Vidic
    Galerija
    Upokojitev je ena od pomembnih prelomnic v našem življenju, ki s seboj prinaša različne spremembe. Kako se kdo z njo sooča, je odvisno od več dejavnikov. Foto Leon Vidic
    Andreja Žibret
    4. 1. 2026 | 15:48
    8:13
    A+A-

    Raziskave kažejo, da upokojitev pozitivno doživljajo predvsem tisti, ki jo vidijo kot priložnost za razvoj, nove cilje in popravke zamujenega. Največje tveganje predstavljata prepričanje, da se z upokojitvijo ne spremeni nič, ali občutek bivanjske praznine brez smisla in družbene vloge.

    Strokovnjaki priporočajo dolgoročno načrtovanje: ohranjanje hobijev, prostovoljstvo, socialne mreže, skrb za zdravje, varno bivalno okolje ter reden, smiseln dnevni ritem. Delodajalci imajo pomembno vlogo – z ozaveščanjem o finančnih in socialnih spremembah, prenosom znanja, mentorsko vlogo ter postopnimi prehodi v pokoj. Primer dobre prakse so predupokojitveni seminarji, ki udeležencem in njihovim partnerjem pomagajo premostiti prehod iz strukturiranega delovnega ritma v ustvarjalno, aktivno in kakovostno tretje življenjsko obdobje.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kako se izogniti pastem tretjega življenjskega obdobja

    Priprave na upokojitev: Pomembna prelomnica v življenju, ki prinaša različne spremembe, od psiholoških in socialnih do ekonomskih – Predupokojitveni seminarji
    14. 1. 2019 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Priprave učiteljev na aktivno življenje po upokojitvi

    Seminar: Društvo upokojenih pedagoških delavcev organizira  že drugi seminar za ozaveščanje bodočih upokojenih učiteljev
    Andreja Žibret 23. 10. 2018 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Vida Bogataj

    Ko začnem delati, delam s srcem

    Zelo delavna upokojena profesorica z izkušnjami tudi iz gospodarstva, ki se zavzema za uzakonitev aktivnih predpriprav na upokojitev za vse delavce.
    Andreja Žibret 4. 4. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zaščita starejših delavcev

    Starejšega delavca, ki bi še delal, je lažje odpustiti, kot si mislimo

    Odpuščeni delavci, ki ob starosti 65 let na zavodu nimajo 40 let delovne dobe, bodo imeli pri pokojnini maluse.
    Andreja Žibret 8. 7. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domnov veliki tekmec: Ni bilo pošteno, to je treba povedati

    Avstrijski skakalni as Jan Hörl ni bil zadovoljen, kako so odgovorni izpeljali tekmo v Garmisch-Partenkirchnu.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna je gledalcem na Bergislu dvakrat zastal dih

    V kvalifikacijah Innsbrucka je bil med slovenskimi smučarskimi skakalci najboljši Anže Lanišek. Na vrhu najhujši Prevčev tekmec Jan Hörl.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    upokojitevupokojevanjepriprave na upokojitev

    Nedelo
    Vredno branja

    Sovraštvo nikoli ne premaga sovraštva

    Nedelovih sedem smo tokrat spraševali o tem, kako strpni do drugih in drugačnih smo Slovenci v resnici.
    Agata Rakovec Kurent 4. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Obglavljena država začenja novo dobo

    Prava drama za Venezuelo se je začela šele po odhodu ameriških specialcev.
    Tone Hočevar 4. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tudi Timi Zajc tolažil nesrečni smučarki

    Veliko zanimanja je v Kranjski Gori pritegnila navzočnost poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Koper

    S pirotehniko namerno poškodovali stanovanjski blok

    Ena od v blok izstreljenih raket je priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila.
    4. 1. 2026 | 17:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Tina Vrščaj: Bralci najprej vprašajo: Pa je res?

    Če želite spoznati popoln šolski kaos, se prepustite stranem romana pisateljice Tine Vrščaj Učne ure Eve K.
    Grega Kališnik 4. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Tudi Timi Zajc tolažil nesrečni smučarki

    Veliko zanimanja je v Kranjski Gori pritegnila navzočnost poškodovanih Andreje Slokar in Neje Dvornik.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 17:40
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Koper

    S pirotehniko namerno poškodovali stanovanjski blok

    Ena od v blok izstreljenih raket je priletela v steklo balkonskih vrat in jih razbila.
    4. 1. 2026 | 17:01
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Pogovor

    Tina Vrščaj: Bralci najprej vprašajo: Pa je res?

    Če želite spoznati popoln šolski kaos, se prepustite stranem romana pisateljice Tine Vrščaj Učne ure Eve K.
    Grega Kališnik 4. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
