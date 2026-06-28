Uporaba klimatskih naprav: kako lahko privarčujete

Z vročimi poletnimi dnevi nastopi tudi čas povečane rabe klimatskih naprav. V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) ob tem opozarjajo, da se lahko ob njihovi nepravilni uporabi znatno poveča poraba električne energije. Zato so pripravili nekaj nasvetov za varčno rabo teh naprav.

Med ključnimi načini za prihranke pri stroških energije v ZPS svetujejo uporabo najvišje še udobno temperature, pri čemer priporočajo največ 24 do 25 stopinj Celzija.

Temperatura v prostoru naj bo največ za šest do osem stopinj Celzija nižja od zunanje. Zato v ZPS potrošnikom svetujejo, naj hlajenja tudi takrat, ko je zunaj 32 ali 33 stopinj Celzija, ne nastavljajo na manj kot 24 ali 25 stopinj.

»Naprava porabi manj energije, če dlje časa deluje pri višje nastavljeni temperaturi, kot če krajši čas deluje s polno močjo pri nižji temperaturi,« so pojasnili v sporočilu za javnost.

V ZPS ob tem poudarjajo, naj bodo v času delovanja klimatske naprave okna zastrta z žaluzijami, roletami ali drugimi senčili, s čimer se prepreči pasivno ogrevanje prostora. Prostori naj se prezračujejo zgodaj zjutraj ali zvečer, ko se ozračje ohladi.

Naprave redno vzdržujte

K manjši porabi električne energije lahko pomaga tudi redno vzdrževanje klimatskih naprav. S tem se poskrbi za daljšo življenjsko dobo naprav in bolj zdravo bivalno okolje. V vlažnem okolju notranje enote se namreč lahko razvijejo mikroorganizmi, plesni in glivice, ki povzročajo neprijetne vonjave ali celo alergijske reakcije, so opozorili v ZPS.

Pri samem nakupu klimatske naprave svetujejo izbiro energetsko čim bolj učinkovitih modelov. Ob tem izpostavljajo, da se cenejši modeli na primerjalnih potrošniških testih pogosto izkažejo za energijsko potratne, razlike med njimi pa so lahko velike.

Slabosti prenosnih klimatskih naprav

Pri 2,5-kilovatni napravi je razlika v porabi za hlajenje in ogrevanje med najbolje in najslabše ocenjenim modelom na testu ZPS 846 kilovatnih ur na leto oz. skoraj 180 evrov, pri 3,5-kilovatni napravi pa 899 kilovatnih ur oz. skoraj 190 evrov na leto.

»Višji začetni vložek v kakovostno napravo se torej v njeni življenjski dobi povrne," so zapisali. Testi ZPS so hkrati pokazali, da so prenosne klimatske naprave manj učinkovite, energijsko bolj potratne in precej bolj glasne kot stenske različice. Odločitev za takšen način hlajenja naj po mnenju ZPS predstavlja izhod v sili.