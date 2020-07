FOTO:Uporabniki Spotifya želijo udobje brez motenj

Na začetku novega tisočletja se je glasbena industrija znašla v krizi zaradi upada dohodkov. Prodaja zgoščenk je bila v zatonu, svetovni splet so prevzemale storitve, ki poslušalcu glasbo zagotavljajo »takoj in na zahtevo«, v teku pa je bil še prehod na naročniški model prodaje glasbe. Pri tem gre za mesečno plačilo naročnine, ki zgolj s spletno povezavo omogoča neomejeno poslušanje različnih glasbenih izvajalcev. Nič več prodaje posameznih albumov in plošč, zgolj naročnina na glasbeno storitev in neomejen dostop do vseh zvrsti glasbe.Ravno naročniški model se je v preteklih letih zasidral med osrednje načine dostopa ...